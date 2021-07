Macri, muy complicado: lo imputaron por el contrabando de armas a Bolivia

El escándalo por el envío irregular de armas a los golpistas bolivianos durante 2019, en los últimos días de la administración del gobierno macrista, va tomando cuerpo judicial a gran velocidad.

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial le dio parcialmente la derecha a la denuncia del gobierno nacional por “contrabando agravado” contra el ex presidente Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, ex ministra de Seguridad y ex ministro de Defensa, respectivamente, entre otros ex funcionarios.

En envío del armamento, que podría haber sido usado en dos masacres en Bolivia que terminaron con 27 muertos, fue denunciado por el estado boliviano en una conferencia de prensa de su canciller, tras el hallazgo de una carta del Jefe de la fuerza Aérea de aquel país agradeciéndole la remesa letal al embajador argentino en La Paz.

El pedido del fiscal podría ser rechazado por las dos partes. Del lado del ex presidente negando el cargo de contrabando, y por parte de la querella, en este caso el estado Nacional, por considerarlo exiguo, ya que se circunscribe a los económico, y deja afuera las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los “los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.