Ahora Fabián Martín dice que no será candidato a diputado nacional

"Mi postura no ha cambiado. Para mi es un honor que Juan Domingo Bravo y otros referentes tengan una buena opinión de mí, me llena de orgullo y me encartaría poder representar a mi espacio político compitiendo en estas elecciones, pero he tomado un juramento y una responsabilidad de haber sido elegido en el 2019 por Rivadavia y terminaré mi mandato", aseguró Fabián Martín este viernes, luego de el bloquista disidente Bravo dijera públicamente que quiere que se postule para las legislativas de este año.

En comunicación con Estación Claridad, Martín se autoexcluyó de la contienda y habló de otras personas que califican. "Me gusta participar y competir, pero tengo la obligación de tener los pies sobre la tierra y saber cuáles son mis prioridades y responsabilidades. Hay que entender que hay muchas personas que pueden llevar a buen puerto nuestra propuesta". Este jueves, después de que Bravo lo elogiara y postulara para que sea candidato a diputado nacional, el rivadaviense mandó a decir a Tiempo de San Juan con un vocero que no había nada hablado y que este viernes se iban a sentar a conversar sobre candidaturas en Juntos por el Cambio, sin descartar nada.

Ahora, Martin negó de lleno su postulación para ir al Congreso. También afirmó que "Creo que debe primar la coherencia, la unidad, no los intereses personales, sino los del conjunto. Siempre debe ser así, pero hoy más que nunca. Si no se puede armar una lista única, tener dos o a lo sumo tres listas. En este contexto de pandemia, con enojo y cansancio de la gente, presentar muchas listas no es lo más optimo, pero somos muchos partidos. Lo que percibo es que no va a haber más de tres listas, ojalá no me equivoque, ojalá no sea así y podamos tener propuestas superadoras y atractivas para la gente".