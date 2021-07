Rodríguez Larreta ganó otra batalla: se bajó de la candidatura el primo de Macri

Horacio Rodríguez Larreta volvió a vencer en la pulseada interna al sector “duro” del macrismo, ahora en provincia de Buenos Aires.

Tras imponer en Capital Federal a María Eugenia Vidal y obligar a desistir de su intentona parlamentaria a Patria Bullrich, titular del PRO y delfín político de Mauricio Macri, ahora se llevó la lista de la “madre de todas las batallas”, la elección bonaerense.

La pelea electoral que se preveía en este distrito enfrentaba a varios candidatos. El recientemente lanzado Facundo Manes por la UCR dentro de JxC; Diego Santilli, larretista puro por un sector del PRO y, hasta hoy, Jorge Macri, intendente de Vicente López que buscaba un buen papel en las PASO que potencie su candidatura a gobernador en 2023.

Hay un refrán en la política amarilla que dice que, “si te sentás a tomar un café con Rodríguez Larreta, estás listo”. Y fue lo que pasó.

Tras la publicación de la foto de los dos dirigentes en un bar, Jorge Macri tuiteó que "he tomado la decisión de no encabezar una tercera lista en las próximas elecciones. Llego a esta decisión convencido de que todos debemos ceder para fortalecer algo más grande que cada uno de nosotros. Yo hago este gesto, y creo que también otros deben hacerlo".

He tomado la decisión de no encabezar una tercera lista en la las próximas elecciones. Llego a esta decisión convencido de que todos debemos ceder para fortalecer algo mas grande que cada uno de nosotros. Yo hago este gesto, y creo que también otros deben hacerlo (sigue) pic.twitter.com/Aa9KSzDP3w — Jorge Macri (@jorgemacri) July 15, 2021

"A la sociedad tenemos que llevarle soluciones, no problemas. El país está sin rumbo: la plata no alcanza, la pobreza sigue creciendo, no se genera empleo y el futuro es una incógnita. En este contexto, ir a las PASO seria llevarle a la sociedad los problemas de los políticos", apuntó.

Hace 17 años fui uno de los fundadores de este espacio. Soy parte del crecimiento de esta fuerza que hoy cuenta con legisladores e intendentes. Como Presidente del PRO tengo la responsabilidad de consolidar nuestro partido y construir una alternativa al kirchnerismo en 2023. — Jorge Macri (@jorgemacri) July 15, 2021

