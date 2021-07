La escueta respuesta de Fabián Martin sobre una eventual candidatura para irse al Congreso

Tras la presentación de frentes que se dio este 14 de julio, ahora viene el camino hacia las definiciones de quiénes serán los precandidatos a diputados nacionales y en Juntos por el Cambio, el bloquismo disidente quiere que sea el intendente de Rivadavia, Fabián Martín. La postulación la hizo Juan Domingo Bravo, confesando que aún no le consultó a Martín, quien ya habría dicho que no, pero en este espacio político hay quienes abrigan esperanzas de que se postule.

En este marco, Tiempo de San Juan consultó a Martin sobre la arenga de Bravo pero el rivadaviense no respondió personalmente y mandó a decir con un vocero que no se ha hablado nada de ese tema dentro del frente Juntos por el Cambio y que mañana viernes hay una reunión para empezar a charlar con los socios sobre candidaturas. No dijo que sí pero tampoco que no.

En el Frente cuyos principales socios son Producción y Trabajo, donde reporta Martín y que conduce Marcelo Orrego; PRO de Enzo Cornejo; UCR con Antonio Falcón, Actuar con Rodolfo Colombo y Dignidad Ciudadana; asoman ya interesados por ser candidatos tanto el radical como el actuarista, lo que anticipa que no será dificil que haya internas en el turno de septiembre.