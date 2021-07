A los sanjuaninos no les importan mucho las legislativas y algunos ni saben que hay elecciones

Faltan apenas unas horas para que se venza el plazo para presentar las alianzas electorales de los frentes que competirán en las PASO del próximo 12 de noviembre y en las elecciones generales del 14 de noviembre.

Sin embargo, según un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan entre sus lectores, a los sanjuaninos poco les importan las legislativas y algunos ni saben que hay elecciones.

Noticias Relacionadas Contrarreloj: los socios que firmarán frentes para las elecciones legislativas de San Juan

De las 3666 personas que participaron en la encuesta, el 43% (1562 votos) aseguró que no les importa nada las elecciones porque hay temas más importantes que seguir.

Muy por el contrario el segundo lugar, con el 34% (1262 votos), fue para la opción "me importa mucho, sé que se eligen tres diputados nacionales por San Juan"

El tercer y cuarto puesto, con el 15% y 8% respectivamente quedaron las opciones "poco, no me interesa la política" y "No sabía que había que ir a votar este año". Es decir que hay al menos 291 personas que no sabían que este año había elecciones.