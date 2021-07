En Juntos por el Cambio local hablan de al menos tres listas en internas

En el día que vence la presentación de frentes electorales, Juntos por el Cambio se arroga ser el principal armado opositor de la provincia y mostró sus socios, con la misma columna vertebral que en 2019: Producción y Trabajo, PRO, UCR, Actuar y el bloquismo disidente. Ahora anticipan que no será fácil la definición del juego de acá al 24, cuando deben presentarse los precandidatos y se conocerá si hay o no internas en este armado. Hoy todos dan por sentado que es complicado hablar de lista única, dado que hay varios aspirantes que ya han mostrado sus intenciones de pelear en las PASO de septiembre.

Por lo bajo hablan de tres listas para la interna. Una con predominio del orreguismo, donde asoman como candidatos Susana Laciar y hasta el propio Fabián Martín; otra de Actuar liderada por Rodolfo Colombo; y una de la UCR encabezada por Antonio Falcón. Lo llamativo es que muchos de los que suenan no fueron al acto de lanzamiento este miércoles, ni Colombo, ni Laciar. ni Cáceres.

Algunos de los socios del macrismo local asumen que Cáceres podría aparecer porque el actual diputado nacional –al que se le termina el mandato en diciembre- dijo que si zafa de la maraña judicial que surgió tras la denuncia de violencia de género por parte de Gimena Martinazzo, quiere ser candidato nuevamente.

Orrego con el bloquista disidente Enrique Conti.

Esto es lo que dijeron los principales referentes del Frente Juntos por el Cambio sobre el armado de listas:

-Marcelo Orrego (PyT):

"Se va a valorar temas nacionales pero estamos todos dentro del mismo barco, nos va mal a todos si a Argentina le va mal. Deseo que al Gobierno le vaya bien pero no vamos por buen camino y en ese sentido vamos a ser una oposición firme, diciendo las cosas que hay que decir".

"Estamos en la instancia de frentes que ha sido un avance importante con la incorporación de nuevos partidos, somos generosos sabiendo que nos queda mucho por delante y sabiendo que hay tiempo para definir quiénes serán los candidatos. Es un espacio con muchos partidos, es normal que surjan varios candidatos, veremos después si serán uno o dos o las listas que sean pero creo que lo normal sería algo que demuestre a la sociedad que somos coherentes, tantas listas no nos sirven, tampoco tan pocas".

"La verdad que sería muy imprudente decir cuántas listas va a haber. No se trata de la cantidad sino que sea dentro de la normalidad y creo que en lo normal puede haber una, dos o tres listas. Si hay 10 listas no es normal".

"Es normal que todos los dirigentes tengan aspiraciones, sino serían unos evadidos de la vida. Con tiempo tomaremos las decisiones, no nos va a apurar nadie. Cada uno estará en el lugar que les corresponde".

-Enzo Cornejo (PRO)

"Del 14 al 24 tenemos los tiempos necesarios para tomar esa decisión. Tenemos una conversación pendiente con el PRO nacional y tenemos la posibilidad de ir con lista única y creo que la política necesita de gestos y Patricia Bullrich ya dio uno, va a salir a recorrer el país".

Sobre si habrá más de una lista “hemos construido a través del diálogo, a veces no pensamos igual pero le podemos asegurar a los sanjuaninos que somos un verdadero equipo de trabajo".

"Las bancas son de la gente, no son de las personas en particular", dijo sobre si considera que la banca que renueva Cáceres le corresponde al PRO.

-Gustavo Usín (Actuar)

"Hasta el 24 vamos a estar, viene complicado pero van a ser 10 días de reuniones, idas y venidas. Actuar tiene asegurada la participación en internas como parte del Frente. Uno de los puntos a evaluar es si se presenta Rodolfo o no, si vamos con otra persona, si buscamos una lista de consenso con Rodolfo de cabeza o qué surge. Sí tiene ganas Colombo y eso es importante".

"Calculo que hay que ver un montón de cosas, los recursos no sobran, los esfuerzos no son los mismos, no hay que dispersar ni recursos ni esfuerzos. Hay que ir en una sola lista para evitar gastos desproporcionados o gastos que no tienen sentido cuando la pelea es otra. De los que han manifestado intenciones, para mí Rodolfo es el que mejor está, y si él tiene ganas, sería lo más competitivo que podríamos poner".

"Lo ideal es que no haya más de tres listas, no es tan fácil, no hay margen para derrochar nada".

-Antonio Falcón (UCR)

“Está abierta la posibilidad de internas dentro de Juntos por el Cambio, si podemos conseguir una lista de consenso, pero la estrategia para mí es que haya PASO”, dijo. Y remarcó que “yo soy uno de los candidatos”, prefiriendo reservar el resto de los nombres para una eventual lista pura radical. “De los cargos electivos que manejamos en San Juan, el 75% son mujeres”, destacó. Se mostró confiado de que el orreguismo les la opción para competir: “Los espacios no se esperan, se ganan”, sentenció.

Habló del ideal de listas: "No debería haber más de tres, sino sería un carnaval"

"Me gustaría decir que mañana nos pondremos de acuerdo, pero más cerca del 22 creo que se darán definiciones".

-Gustavo Fernández (Dignidad Ciudadana)

"Dignidad no va a formar una lista propia, vamos a tratar de buscar aglutinarnos con otros espacios y formar lista con otros espacios, por supuesto que Dignidad tiene ya resueltos los candidatos que va a ofrecer pero corresponde por caballerosidad comentarlo primero con los socios del frente antes que hacerlo público".

"Seguro nos vamos a tomar los tiempos necesarios. Son 10 días más que quedan para definir los candidatos. El Frente tiene algunos que diferentes partidos han ido ofreciendo y en los próximos días iremos conversando para definir cuál es la mejor propuesta para ofrecer a los sanjuaninos".

El no a los "dinosaurios"

El otro armado opositor sanjuanino, Consenso Ischigualasto -de ADN, Cruzada Renovadora y GEN, entre otros-, hasta último momento pidió la unidad de la oposición y hasta responsabilizó a Orrego por dividirla y darle más chances al oficialismo. Consultado por Tiempo de San Juan, el líder de Producción y Trabajo se mostró cauto con las descalificaciones y dio sus razones.

¿Por qué no les gusta Consenso Ischigualasto?: “Yo respeto a cada uno de los integrantes de los distintos frentes electorales. A veces hemos tenido coincidencias con muchos de ellos pero hay cosas que son insalvables que tienen que ver con lo estrictamente político, no personal. No se podía avanzar con un espacio que tuviera funcionarios nacionales y la mesa de Juntos por el Cambio nacional decidió que no se pueda dar”, dijo Orrego, refiriendo al miembro de Consenso Ischigualasto, José Peluc que es titular de ENACOM.

“Yo respeto a los que se oponen, pero las diferencias son políticas. Hemos hablado y ha habido buena recepción, pero en estas circunstancias no se pudo dar”.