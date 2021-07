Anuncios: bono de 5.000 pesos para pasivos, y 150.000 mujeres con pocos aportes jubiladas inmediatamente

Alberto Fernández anuncio hoy, en un acto en Lomas de Zamora, el pago de un bono de 5.000 pesos para los jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos, que se abonará en agosto.

Desde ANSES confirmaron que el aporte es para “compensar la caída de las jubilaciones con la nueva fórmula frente a la inflación”.

“Cuidamos a los jubilados cuando Fernanda Raverta sigue atenta la evolución de esta inflación maldita que hemos heredado para que supere los ingresos de los jubilados”, explicó y justificó la medida el mandatario.

En el mismo mensaje, Fernández dio detalles del plan Casa Activa, que conllevará la construcción de viviendas de 1 o 2 ambientes, para adultos mayores, que “va a permitir que muchos de los jubilados tengan un departamentito donde convivir con otros jubilados y jubiladas, donde compartir su tiempo, hacer sus cosas divertirse, con los servicios y atención que el PAMI les ofrece”.

El último anuncio importante de la tarde fue la confirmación de una versión que circulaba hace días: ANSES reconocerá a mujeres entre 60 y 64 año 3 años de aportes por hijo, por lo que más de 150.000 mujeres accederán inmediatamente a la jubilación.

El Presidente que estuvo acompañado por Luana Volnovich, directora de PAMI; Fernanda Raverta, titular de AnSES; Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires; y Martín Insaurralde, el intendente dueño de casa; dejó un mensaje que además de los anuncios tuvo un marcado tono de campaña.

Algunas de las frases más importantes fueron estas:

“Cuando yo dije entre los bancos y los jubilados, yo nunca dudé. Era una Argentina en la que se pagaban tasas superiores al 100% que hoy no se paga, y el esfuerzo lo hacía el Estado, en el que estaban los jubilados”

“Recibimos el país en una situación muy crítica, pero hay una cuestión ética en la política, que es determinar que nos importa, que intereses queremos representar. Entramos con mucha fuerza y ganas, y en marzo apareció la pandemia, y advertimos todo lo que faltaba”

“Pasamos la primera ola de la pandemia con la misma tranquilidad que tengo hoy, que ningún argentino que se contagie quede sin la atención médica necesaria”.

“Muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía elegía la salud, que es la vida, y no me arrepiento”

“Los jubilados y jubiladas han trabajado toda la vida. Ya no trabajan, pero han aportado toda la vida para tener run presente digno y feliz”

“Sobre fin de año conseguimos las primeras vacunas, y fuimos de los primeros países en vacunar, y otra vez las críticas que las vacunas no servían, que inyectábamos veneno a la gente, pero no nos importó. Fuimos por todo el mundo a buscar vacunas; ahora las conseguimos en Estados Unidos, que sirven para la pediatría”

“Una sociedad que no piensa en sus adultos mayores ha perdido la ética”

“Nos tocó un tiempo muy difícil, sabíamos la Argentina que recibíamos, nadie nos mintió, sabíamos lo enferma que estaba la Argentina. Y en el medio hicimos un montón de cosas. Dejaron de subir las tarifas, muchos jubilados y otros trabajadores dejaron de pagar ganancias”