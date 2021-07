Los tres departamentos donde el bloquismo planea atacar primero

Que el bloquismo juegue con lista propia en las primarias del 12 de septiembre no debería convertirse en una confrontación sangrienta con el justicialismo. Todo lo contrario. La estrategia del partido de la estrella apuntará primero a los distritos que hoy gobierna la oposición. Por eso el ataque, en términos de campaña, comenzará por Santa Lucía, 9 de Julio y Rivadavia. En los municipios gestionados por el PJ habrá recato, a cambio de idéntico comportamiento peronista donde haya intendente bloquista.

Este es el plan en borrador, según una alta fuente partidaria. Por supuesto todo dependerá de que haya interna para candidaturas legislativas. Hasta este fin de semana largo, contaban con una no objeción de parte de Sergio Uñac. Además de gobernador, es el presidente de la fuerza política que vertebra el Frente de Todos en San Juan. Por lo tanto su palabra será definitiva.

Uñac está todavía midiendo los escenarios posibles y los tiempos. En tres días apenas tendrán que registrar el frente. Para las candidaturas habrá que esperar otros 10. Según la fuente, el gobernador está mirando el comportamiento de la oposición. Si remotamente existiera la posibilidad de que Marcelo Orrego presentara una lista de unidad, ¿desactivaría la interna del oficialismo también? Por ahora es pregunta. También están las cuestiones intrínsecas del justicialismo. Para el pocitano, el bloquismo no es inconveniente. Es en todo caso una palanca que puede activar o no de acuerdo al panorama.

Cuenta con la incondicionalidad de Luis Rueda, su secretario privado y presidente del partido de la estrella coronado a fines del año pasado y respaldado por una construcción mayoritaria que le permitió ratificar la continuidad del Frente de Todos como un trámite. En otro contexto, el bloquismo estaría sumergido en una discusión feroz entre los filo y los antiperonistas. ‘Estaríamos a las piñas y contando los porotos en la Convención’, reflexionó un vocero. Pero no esta vez. Se dio por sentado. Y la energía se enfocó directamente en los nombres potenciales para conformar la lista propia.

Hacia adentro Rueda está hablando con los distintos referentes partidarios con tono de certeza. Están armados para tener candidatos propios sin acoplarse al justicialismo como no ocurría desde 2005. Van a coexistir en alianza, pero habrá autonomía y eso les permitirá testear su cantidad de votos. El resultado será toda una revelación, después de tres lustros sin medirse en las urnas en soledad.

Rueda y Uñac ya hablaron del asunto. El gobernador le contestó con un guiño y un ‘lo seguimos charlando’. Es parte del diseño de una estrategia que todavía no está cerrada, pero ya constituye uno de los escenarios posibles. Altamente posible.

Abrir la primaria en el Frente de Todos sería únicamente para tener una lista peronista y otra bloquista. Dentro de Casa de Gobierno analizan que si en 2015 Ruperto Godoy pudo competir por la candidatura a gobernador, luego en 2020 con José Luis Gioja resolvieron el liderazgo del partido y en ambas oportunidades se impuso Uñac, el PJ no tendría motivos para generar otra vez una división. Por otro lado, es una elección nacional y todos tienen por delante el mismo objetivo: defender el proyecto en un momento difícil y con una oposición envalentonada.

Darle espacio al bloquismo para que compita sería funcional al Frente de Todos, si en Juntos por el Cambio presentaran una interna. El fantasma de 2013 sigue presente. En aquella oportunidad el basualdismo ofreció cinco alternativas y consiguió más votos que la lista de unidad del oficialismo. Aunque luego el resultado se invirtió en la general, es una ventaja que Uñac esta vez no piensa dar.

Además, permitir que los bloquistas hagan su campaña no debería generar ruidos internos en la relación societaria. ‘El justicialismo sabe que nos vamos a encolumnar, que siempre hemos tenido esa línea de conducta’, aclaró la fuente.

Sin embargo para plantear una interna habrá que mostrar matices. Si todos fueran lo mismo, no habría interés del electorado. Hay un par de nombres firmes dentro del bloquismo para encabezar la lista propia: Alfredo Nardi y Laura Adámoli, no necesariamente en ese orden. Comenzaron como un ensayo y progresivamente fueron cerrando hacia adentro y hacia afuera. Rueda está verificando por estas horas que no generan conflicto sino todo lo contrario.

Adámoli se permitió criticar al gobierno nacional tiempo atrás, pero Rueda se encargó de suavizar las diferencias. Habló de matices necesarios en todo frente electoral, de señalar aspectos de la gestión que sean mejorables, sin que esto signifique un rechazo de tinte opositor. La actual vicepresidenta partidaria tiene media candidatura en el bolsillo, en tanto no ha sido vetada por Casa de Gobierno. Nardi tiene mucho más allanado el camino, porque viene compartiendo espacios de trabajo político con Emilio Baistrocchi desde 2015.

En caso de conformar finalmente lista propia, Rueda apelará a distintos espacios del bloquismo para no dejar a nadie afuera. Retomó el diálogo con Graciela Caselles, por ejemplo, para sumarla a la campaña.

Como se detalló al principio, en el pacto de coexistencia con el PJ el bloquismo apuntará primero a los tres departamentos administrados por la oposición. Santa Lucía, el bastión de los hermanos Orrego, aparece primero en la estrategia. Al peronismo le ha resultado imposible recuperar el poder desde que fue derrotado Aníbal Fuentes en 2011. El partido de la estrella empieza a ver ahí una oportunidad.

La sede bloquista santaluceña fue remodelada recientemente. Empezarán a mostrar al presidente del Comité Departamental, Juan Sancassani, quien ganó la interna este año. El joven profesional es hijo del diputado zondino Edgardo Sancassani y si bien en esta ocasión no sería candidato, el rendimiento electoral que se obtenga en 2021 será la plataforma de largada para dar pelea en 2023 por el municipio. La intención es explícita.

Igual aspiración tiene el bloquismo en 9 de Julio, donde luego de la partida de Walberto Allende el peronismo no logró otra victoria. El basualdista/orreguista Gustavo Núñez ganó en 2015 y fue reelecto en 2019. De la tropa ruedista está emergiendo el presidente del Comité Departamental, Cristian Aguilera. El apoyo que obtenga la lista de diputados nacionales en 2021 en ese distrito podría servir como pasaporte para 2023.

Rivadavia es otro departamento difícil para el oficialismo, donde Fabián Martín construyó sólidas victorias desde 2015. El concejal bloquista Walter Vazquez es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Políticas y una de las apuestas para 2023. También podría aparecer en escena Rueda, porque tiene residencia en ese departamento. Pero no quieren generar disconfort en la Junta Departamental del PJ que conduce Ruperto Godoy. Caminarán con mucha prudencia para evitar los roces. Sin embargo, el municipio es otro de los más apetecidos en 2021. El que muestre votos propios ahí, tendrá mejores argumentos para abrirse lugar en 2023.

‘Vamos a arrancar en los departamentos de la oposición, sabiendo que el frente necesita que vayamos a trabajar ahí para llevar una opción en 2023’, confirmó una alta fuente bloquista. Esto no implica que vayan a descuidar el resto de los municipios. Pero tendrán que medir cuidadosamente sus pasos en aquellos donde está gestionando algún intendente justicialista. A la recíproca, pedirán un trato prudente de parte de los peronistas en Zonda, Iglesia y Angaco, donde los jefes políticos son del bloquismo.

La aclaración es válida y necesaria pero igualmente se puede anticipar alguna tensión en Chimbas, por ejemplo, donde el intendente Fabián Gramajo y el diputado departamental Andrés Chanampa han tenido vaivenes. La primaria con una lista peronista y otra bloquista permitirá que ambos comparen fuerzas, aunque sea una pulseada desigual.

También habrá especial detenimiento en Capital, donde el conductor es Baistrocchi, aunque no sea presidente de ninguna junta departamental del PJ (hay cuatro en ese distrito). Rueda logró reunificar el bloque bloquista del Concejo Deliberante, donde el casellista Jorge Godoy volvió a acoplarse con Nardi. En ese esquema entra Graciela también. La diputada nacional manifestó su vocación de ser intendenta en 2023. ‘Si quiere hacerlo por dentro del partido, habrá que darle la oportunidad’, manifestó el presidente del partido en una conversación reservada. El único impedimento sería que ella intentara hacerlo por afuera o con padrino externo, como Sergio Massa.

‘Hasta el 2023 el intendente será Baistrocchi. Hay que acompañarlo como corresponde’, bajó línea Rueda, en este delicado equilibrio para que la primaria legislativa no carcoma las relaciones.