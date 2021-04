Quién es el empresario que opera en San Juan y es el primero en no pagar el impuesto a la riqueza por un fallo

A pesar de que nadie conoce a Darío Rosenzvit en San Juan su nombre está asociado a importantes empresas que operan con éxito en la provincia. Además, en los últimos días apareció en las portadas de los medios nacionales porque se convirtió en la primera persona del país en zafar de pagar el impuesto a la riqueza por un fallo del juez federal Leopoldo Rago Gallo.

Rosenzvit está al frente del grupo IVISA, que maneja los casinos de San Juan. La relación entre la firma y la provincia no es nueva. IVISA opera en el territorio local desde mediados de la década del '90, cuando arrancó el auge de los tragamonedas en Argentina. El Gobierno local decidió darle participación a la firma, que en ese momento tenía otro nombre. Pero su gran crecimiento se dio en ese momento cuando se hizo cargo del procesamiento de las boletas de la quiniela provincial. En el 2009 se le entregó la concesión total del juego en los departamentos del Gran San Juan con exclusividad. Aún no figuraba Caucete en aquel contrato. El convenio era por 20 años, pero por ley en el 2019 se le extendió el plazo por 10 años más.

La primera concesión, la del 2009, fue aprobada por la Cámara de Diputados. Los legisladores le otorgaron la exclusividad del juego de casino en el Gran San Juan y parcialmente en Caucete. Mediante la ley se determinó que la Caja de Acción Social sea el área de gobierno encargada de establecer el canon mensual que IVISA debe pagarle a la Provincia en base a las ganancias que obtiene del juego. Al mismo tiempo, se definió que la empresa concesionaria se hiciera cargo de tomar a todos los empleados del Casino que funcionaba donde ahora está el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson y que construyera el primer hotel cinco estrellas de San Juan: el Del Bono Park.

En agosto del 2019 los legisladores sanjuaninos votaron favorablemente la prórroga por diez años de los plazos del contrato de concesión con IVISA. Entre las nuevas condiciones del contrato, la firma debía construir dos obras civiles con capitales provinciales, una de ellas, un hotel cinco estrellas en el departamento Capital. También se les pidió el reacondicionamiento del Complejo Termal La Laja, en Albardón. El hotel céntrico se está construyendo en Ignacio de la Roza y Sarmiento, donde antes funcionaba un conocido restaurante.

En San Juan IVISA tiene seis salas de juego: tres en Capital (una sobre calle Mendoza, otra sobre calle General Acha y el casino que funciona en el hotel Del Bono), una en Rawson, otra en Chimbas y una en Caucete. Próximamente abrirá una nueva sala de juego, también en Capital sobre calle Laprida.

Con IVISA, Rosenzvit opera casinos, tragamonedas y apuestas online en Mendoza, San Juan, Chaco, Tucumán y Chubut.

Este no es el único negocio del empresario en la provincia. Como parte del cumplimiento de su contrato, la firma construyó el hotel Del Bono Park, el único cinco estrellas en San Juan. Del Moño Rojo es el restaurante que está adelante del hotel Del Bono Park. Rosenzvit es propietario de una bodega que elabora parte de los vinos que se ofrecen en la carta del restó. También estuvo al frente de la puesta en marcha del Del Bono Suites, que ahora no trabaja como alojamiento hotelero. La otra inversión en hotelería se hizo en el complejo Del Bono Beach, que resucitó el abandonado Bahía de las Tablas en el dique de Ullum.

Tiempo de San Juan adelantó que Rosenzvit hizo una presentación en los Tribunales de la Justicia Federal reclamando el no pago del impuesto a las grandes fortunas. El juez Leopoldo Rago Gallo le dio la razón al planteo del empresario y así se convirtió en el primero en no pagar este tributo excepcional. “Como principal argumento, el accionante sostiene que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley N° 27.605 (18/12/2020), él poseía residencia definitiva en Uruguay y que por ende no debería tributar tal como marca la norma, ya que se encontrarían contradiciendo las disposiciones violadas con lo que expresamente prevé la Ley de Impuesto a las Ganancias –a la cual la propia Ley 27.605 remite -, sino también, con lo establecido por el Convenio celebrado entre Argentina y Uruguay”, dice el fallo del magistrado.

El nombre del empresario apareció vinculados a algunos hechos polémicos sobre los cuales se escribió en portales nacionales. El 1º de junio del 2020 Perfil publicó la lista de los 100 argentinos que más dólares atesoraron en el exterior durante la presidencia de Mauricio Macri. La investigación del periodista Horacio Verbitsky incluyó a Rosenzvit en esta lista, informando que atesoró afuera del país 8,8 millones de dólares.

Previo, en el 2014, el diario El Cronista publicó un informe sobre el escándalo de la reventa de entradas para el Mundial de Brasil. En aquella oportunidad el vicepresidente de la AFA, Luis Segura, quedó vinculado con la investigación que llevó adelante la justicia brasileña luego de que dos hinchas fueran detenidos con tickets durante la final de la Copa del Mundo. Rosenzbit fue uno de los hinchas detenidos, quien aseguró que Segura le vendió las entradas, pero aseguró que no pagó un sobreprecio al oficial indicado. La principal sospecha es que las entradas que la AFA recibía por protocolo para los integrantes de sus distintas federaciones eran revendidas a estos hinchas “exclusivos” en precios superiores al oficial, indicó el sitio web.