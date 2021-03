Uñac empezó a jugar: promesa para Alberto y exigencia para intendentes

Mereció mayor relevancia el cierre del mensaje de Sergio Uñac el pasado lunes 22 de marzo, cuando mantuvo una videoconferencia con el ministro de Educación Nicolás Trotta. El funcionario albertista puso la firma –a distancia- para financiar con recursos federales la construcción de ocho nuevas escuelas de nivel inicial en la provincia. La ceremonia tuvo un giro político cuando el gobernador finalizó su discurso con una promesa. Dijo que los sanjuaninos sabrán agradecer ‘desde lo institucional y desde lo electoral también’ todos los gestos que ha tenido Nación con esta tierra.

Sin falsos pudores, fue una referencia directa a los comicios de mitad de mandato que esperan el decreto presidencial hasta mayo, pero ya tienen calendario previo y tentativo establecido por la Justicia Electoral: primarias el 8 de agosto y generales el 24 de octubre. Uñac retomó una estrategia clásica. Empezó a asociar de manera explícita las acciones de gobierno a las bondades de pertenecer a un mismo espacio político.

Quien puede lo más, puede lo menos. El gobernador acopló su gestión a la de Alberto Fernández y asumió públicamente el compromiso de responder electoralmente. Con mayor razón demandará un gesto semejante de parte de sus intendentes. En este marco se inscribió la declaración que hizo a Diario de Cuyo y se publicó el jueves 25 de marzo.

Dejó un par de conceptos. El primero, repetitivo: ‘Por supuesto que me voy a poner la campaña al hombro. Tenemos el desafío permanente de seguir construyendo la gestión en el día a día, sumándole más política. De cara a agosto y octubre, esperamos un buen resultado’.

La segunda idea fue imperativa hacia abajo: ‘los intendentes del espacio se van a tener que poner la campaña al hombro. Acá, todos y cada uno, en lo que nos toca, ponemos y plebiscitamos la gestión que estamos realizando’. Plebiscitar será la clave entonces. Poner el cuello en la guillotina, esperando que no caiga la cuchilla y finalmente se pueda festejar la victoria. Nadie dijo que será sencillo. Vendrán meses de examen, con un nivel de exigencia mayúsculo. Asociar la gestión local a la nacional, en este contexto, implica hacerse cargo del malhumor social.

Como anticipó Tiempo de San Juan este sábado 27 de marzo, Uñac ha resuelto jugar muy fuerte en la primaria, abriendo una interna con cuatro, cinco o más listas. Con esa estrategia lograría captar -¿monopolizar?- la atención de los votantes. En todas habrá primeras figuras de los distintos sectores que integran el colorido abanico del Frente de Todos. Puede existir alguna alternativa más identificada con el uñaquismo, pero el compromiso oficial será brindar igualdad de condiciones para todas.

Así, Uñac podría competir en igualdad de condiciones con el Frente Juntos por el Cambio, que seguramente planteará una compulsa interna igualmente atractiva. Empardar desde el arranque fue el aprendizaje de la primaria de 2013. El entonces Frente para la Victoria presentó una sola lista, encabezada por Daniel Tomas, y quedó por debajo del Frente Compromiso Federal, que puso a cinco listas en carrera.

Toda ventaja que se pueda recortar será bienvenida, pero aún quedará pendiente otro escollo. Sin dudas, el más importante. La imagen de Alberto está ‘en el valor más bajo desde que asumió’, definió el consultor Maximiliano Aguiar el pasado 17 de marzo en Canal 13. Si bien en San Juan siempre se mantuvo en un nivel por encima del promedio nacional, el deterioro también quedó plasmado en la encuesta. Los números son bien conocidos en Libertador y Paula. Igualmente en las comunas, por supuesto.

Guste más o menos, vale la reiteración: la elección será plebiscitaria para el gobierno nacional tanto como para el gobierno provincial y para los municipios. Uñac lo dejó explícito a lo largo de la semana y los intendentes debieron tomar nota. Incluso el capitalino Emilio Baistrocchi, quien había encendido la mecha con una declaración formulada en Banda Ancha (lunes a viernes de 8 a 12 por Canal 13). El video circuló con velocidad entre sus colegas.

'En San Juan lo que se elige son tres diputados nacionales, tres sanjuaninos que van a representar a San Juan en el Congreso. Tampoco hay que generar otra cosa que no sea puntualmente lo que acabo de decir', apuntó el exministro de Gobierno el 9 de marzo en vivo. Su pretensión de encapsular la cuestión dentro de lo parlamentario quedó diluida por la bajada de línea del gobernador.

El antecedente en Capital es preocupante para el PJ. Aunque el intendente ganó muy holgadamente el 2 de junio de 2019 con algo más del 50 por ciento de los votos, en las primarias de agosto la fórmula Fernández-Fernández y la lista de diputados nacionales perdieron en el distrito. No pudieron revertirlo en las generales de octubre. Terminaron 57 a 35, bastante por debajo de Juntos por el Cambio.

Si ese es el punto de partida para 2021, Baistrocchi tiene fundadas razones para temer un resultado adverso. La línea histórica hacia atrás también abona la tendencia. En elecciones nacionales al peronismo le cuesta el doble en esa jurisdicción. El 22 de octubre de 2017 la lista de senadores encabezada por Roberto Basualdo obtuvo 47 puntos sobre 38 de Rubén Uñac.

Más allá de las particularidades de Capital, en el resto de los municipios también hay plena consciencia del desafío que implican estas elecciones. El martes 23 de marzo en Banda Ancha el intendente de San Martín, Cristian Andino, se anticipó al pedido de Uñac. Reconoció que será un año difícil y que el humor social está afectado por la crisis. Pero aseguró que se puede contrarrestar, saliendo a convencer a la gente cara a cara.

‘Vamos a hacerlo. En lo personal en San Martín como dirigente que pertenece a este proyecto, vamos a salir a hablar con los vecinos y vamos a tratar de hacer la mejor de las elecciones’, apuntó. Sin mencionarlo, tomó distancia de la interpretación de Baistrocchi. Rechazó aislar el comicio como una votación de diputados nacionales solamente.

La situación de San Martín es, por cierto, bastante diferente a la de Capital. Se trata de un departamento rural contra uno urbano, donde el oficialismo nunca se bajó del podio de los más votados. Es un caso semejante al de Chimbas, donde el peronismo viene arrasando hace décadas.

El chimbero Fabián Gramajo también está sacando cuentas. Días atrás mostró preocupación por la caída de la imagen de Alberto en su distrito, donde históricamente cada presidente justicialista tenía niveles de popularidad cercanos al 70 por ciento. Hoy la cifra dista bastante de aquella y ronda los 40 puntos. Si ese fuera el caudal electoral para agosto y octubre, el riesgo de derrota quedaría latente.

‘Vamos a tratar de ganar por 1 voto pero ganar’, declaró Gramajo. Junto con Andino, compartieron otro diagnóstico: habrá que salir a reconocer errores, escuchar mucho y renovar las esperanzas. ‘A la gente le prometiste que ibas a tener la heladera llena y no te alcanza para pagar la luz’, reflexionó un alto dirigente en off. La preocupación es transversal y no distingue departamentos. En algunos más, en otros menos, en todo el mapa hay un escenario inclinado con desventaja para la Casa Rosada.

La apuesta de los intendentes será recordar la herencia macrista, el endeudamiento feroz, la devaluación sistemática con la consecuente inflación y caída del salario, además de la ‘timba financiera’. A eso sumarán la inmensa carga que significó y significa la pandemia. El resto será esperar que el atenuante alcance como para renovar las expectativas del electorado.

El trabajo de articulación de precampaña ya comenzó. Semejante anticipación resulta proporcional a la complejidad del escenario. Gramajo se reunió con Pepe Camacho el martes 23 de marzo. Hablaron de política con su espacio y también con referentes de La Cámpora.

En Rawson también se empezó a activar la tropa militante. El Defensor del Pueblo, Pablo García Nieto, habló con Uñac y coincidieron en poner la maquinaria en funcionamiento. El exdiputado provincial se enfrentó en la interna con el actual intendente Rubén García. No parecen haberse acercado en este año y medio de gestión. Pero sí tiene contacto con el presidente de la Junta Departamental del PJ, Marcos Andino, y con otros referentes de peso en el municipio. Por ejemplo, Mauricio Ibarra.

García Nieto se vio envuelto en una serie de especulaciones esta semana que termina, con proyección para 2023. Pero decididamente salió a rechazar las conjeturas. Aquella cita electoral queda demasiado lejos en el tiempo y urge mostrar antes un papel decoroso en 2021. No le tocará a él plebiscitar la gestión, pero sí mostrar el trabajo político. Su aporte será valorado en la medida en que se note.

En el eje Este-Oeste, la situación del peronismo es todavía más frágil. Santa Lucía y Rivadavia son bastiones de la oposición, por lo tanto el rendimiento electoral dependerá mucho de lo provincial pero también del trabajo territorial que puedan hacer las cabezas de las juntas departamentales: Lucio González y Ruperto Godoy, respectivamente. No les cabe el concepto de plebiscito de gestión, pero sí será puesta a prueba su conducción.