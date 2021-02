Jueces y fiscales en alerta: ANSES los intimó a jubilarse; ¿qué pasa si no lo hacen?

En las últimas horas se encendieron las alarmas en Colegios de Magistrados de todo el país, por la declaración que la titular del ANSES, Fernanda Raverta, hizo sobre jueces y fiscales con los trámites jubilatorios comenzados: o se jubilan “o se archivarán los expedientes”.

De volverse realidad la advertencia, los jueces y fiscales que estén en esta condición deberían realizar un pedido de actualización de haberes y datos.

Rápidamente la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia Nacional (que nuclea a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios) convocó a un debate para ver de qué manera enfrentar las intimaciones que algunos consideraron dentro de una embestida del gobierno nacional contra el sector.

Acusan de estar detrás de la maniobra a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, o a la misma vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

El encuentro continuaría mañana jueves, con la participación de otras agrupaciones de la “familia judicial”.

Entre los actores del conflicto cunde el desconcierto: muchos no entienden el sentido de la advertencia, pero quieren realizar, por lo menos, una acción declarativa. Otros analizan pedir una reunión con las autoridades de la agencia de la seguridad social, y algunos aseguran que no hay que “hacer nada, ya que las jubilaciones no corren peligro”.

Sectores más afines al gobierno dentro del espacio judicial aseguran que no es la primera vez que se producen intimaciones de este tipo y que son una buena señal, ya que indican que la ANSES está atenta y trabajando.

Son más de 200 los magistrados que fueron intimados a jubilarse o retirar el trámite.

Entre los más notables se cuentan la jueza electoral María Servini de Cubría, que en las últimas horas causo gran revuelo al declarar que “no me hablen de elecciones hasta que todo mi personal esté vacunado”, los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, y el procesado fiscal Carlos Stornelli, complicado en causas de extorsión junto al periodista Daniel Santoro y al falso abogado Marcelo D´Alessio.