La carta de Alberto Fernández a la gobernadora de Río Negro generó un escándalo en medios y redes sociales

Alberto Fernández respondió a los reclamos y criticas que llegan desde Río Negro por lo que se considera "inacción" del gobierno Nacional para frenar los actos violentos que le adjudican a un sector de la comunidad mapuche.

En la misiva, Fernández aclara que “he decidido asistir a la provincia en su cargo con efectivos de Gendarmería que patrullarán la zona en cuestión. No obstante, es imperioso aclarar que no es una función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacional o brindar mayor seguridad en la región”.

“La posición que asumimos en el día de ayer, porque ya ha habido varios desmanes, es la de colaborar. Y lo estamos haciendo en este momento. Pero la escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que ella no pedía favores y que era nuestra obligación hacerlo. No señora, no es nuestra obligación”, escribió el presidente.

"Carta del Presidente":

Por la respuesta de Alberto Fernández al pedido de Río Negro para reforzar la seguridad en la provincia pic.twitter.com/waqB2zHiJD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 21, 2021

La afirmación acerca de que no es responsabilidad del gobierno nacional la seguridad de la región, y el consejo de que forme “un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”, las redes asociales explotaron en mensajes. Mirá qué se dice.

SE FILTRO LA CARTA DEL PRESIDENTE . . .

los mapuches ganan . . . pic.twitter.com/khCW1zksSw — NICOLAS MUÑOZ (@NICOLAS71046251) October 21, 2021

ATAQUE MAPUCHE el intendente de Bariloche dijo que la carta del presidente Fernández es una falta de respeto . pic.twitter.com/KPCmnKiCig — Hasta el último suspiro tengo mis derechos (@mirif68) October 21, 2021

Después de la Carta del Presidente, esto es una oferta, un regalo. pic.twitter.com/CRpIDhP9pJ — uD83DuDD90uD83CuDF7F uD835uDD7EuD835uDD8DuD835uDD94uD835uDD97uD835uDD99uD835uDD86uD835uDD8CuD835uDD8A uD835uDD72uD835uDD86uD835uDD92uD835uDD8AuD835uDD98 uD83CuDF7FuD83DuDD90 (@gustavo_srcc) October 21, 2021

La carta del presidente nos lleva a la reflexión...uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/CJKg8fiH7a — MaríaPaz (@mariapax5) October 21, 2021

Todos los argentinos, de todos los rincones del país debemos leer la Carta del Presidente.

Así estaremos en conocimiento que ante cualquier problema de gravedad derivado del asedio de grupos terroristas, no contaremos con respaldo del gobierno nacional.

Muy patético. — LuciaA (@LuciaA48532111) October 21, 2021

Ya estamos recontra anestesiados, pero la carta del presidente a la gobernadora de RN es de una gravedad increíble aún para los bajos parámetros que tenemos en Argentina — Fernando Paulon (@PaulonFernando) October 21, 2021

La carta del Presidente decepciona a Julio Argentino Roca... pic.twitter.com/KWVm29tsbk — Eh Amigo (@AmigoEh) October 21, 2021