El aval clave de Bielsa a Agua Negra en las negociaciones de Chile

Rafael Bielsa, el embajador argentino en Chile, se refirió a la primera visita de Estado del presidente Alberto Fernández a Chile, de la que, entre otros, participó el gobernador Sergio Uñac. "La visita desmiente a los que dicen que la relación no pasa por un buen momento", expresó el funcionario en diálogo con diario El Mercurio.

Bielsa fue quien expuso públicamente que el gobierno de Sebastián Piñera desistió del financiamiento del BID para construir el Túnel de Agua Negra y esta decisión no fue comunicada. Para suturar las relaciones entre ambas naciones, el presidente Alberto Fernández viajó con una importante comitiva al vecino país. El gobernador Sergio Uñac integró esta visita que trae buenas noticias para San Juan: es que, tras 15 meses, la EBITAN volverá a reunirse en marzo de este año.

Es la primera luz verde que se prende entre San Juan y Chile tras la noticia que destapó Bielsa y que incluyó reclamos de la Provincia, incluso un duro comunicado oficial que data del 15 de diciembre pasado. "Este importante encuentro bilateral nos permitirá diagramar bases sobre las cuales pensar el desarrollo de ambos países", dijo el primer mandatario provincial.

"La agenda entre Argentina y Chile es la más amplia y diversa de todas las relaciones bilaterales que sostiene mi país. No hay, en la práctica, espera del quehacer humano alguna en la que ambas naciones no sostengan algún tipo de cooperación o coordinación. En cuanto a los pasos internacionales, Argentina reafirmará su interés por Agua Negra. La visión federal indica que dicho paso no progresará en desmedro de otros pasos, como Las Leñas, como tampoco el resto de los pasos menoscaban el carácter geopolítico que tiene Agua Negra. Mi objetivo como embajador es ayudar a materializar el enorme potencial de la relación chileno-argentina. Mi gestión sería "exitosa", adjetivo que es una superstición, si aportara un grano de arena a que entendamos que juntos afrontaremos mejor lo que viene que separados", expresó Bielsa dando aval clave a Agua Negra.

"Me ilusiona la posibilidad de que Argentina y Chile dejemos de discutir cuestiones pequeñas, desterremos la mentalidad de suma cero, hagamos la suma variable, multipliquemos el producto. Parafraseando a Mario Benedetti, codo a codo somos muchos más", concluyó.