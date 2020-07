Los números de San Juan, el país y el mundo por Maximiliano Aguiar

Este martes visitó los estudios de Paren las Rotativas el consultor político Maximiliano Aguiar, sanjuanino y de gran referencia a nivel nacional e internacional. En una charla exclusiva, el reconocido analista habló sobre la imagen de los principales funcionarios del plano local y nacional.

De entrada comentó que "este es un momento histórico" en lo político, económico, psicológico y hasta cultural". "Es un fenómeno global, todos los países tienen contagiados de coronavirus. Es un momento particular que afecta enormemente a la política. Y como no hay antecedentes, no hay respuestas preestablecidas para este acontecimiento", sostuvo.

San Juan, con imagen positiva

Aguiar dijo que San Juan "es una de las provincias que menor cantidad de infectados tiene a nivel nacional y ha venido sosteniendo el estatus durante el tiempo, y eso da un background de análisis importante". Y agregó que "hubo algunos ruidos en el medio, con algunos infectados, pero ha sido rápidamente revertido".

También sostuvo que la gente aprecia la situación local y la comparó con Buenos Aires. "Casi el 90% dice que San Juan tiene un estatus superior al que tiene otra provincia. La mayoría reconoce, que si bien no estamos en una situación de normalidad, es casi una situación de normalidad en este momento. Podría variar mañana, pero hoy el sanjuanino aprecia cosas que no apreciaba antes", afirmó.

Sobre las opiniones de los sanjuaninos respecto al Gobierno provincial, Aguiar remarcó que ocurrieron dos fenómenos que también se reflejaron a nivel mundial: "Las imágenes de los ejecutivos en general crecieron y eso también pasó en San Juan. Y mientras más dura fue la pandemia más crecieron las imágenes de los mandatarios. Ese fue el primer impacto. Luego pasó lo del avión sanitario y hubo una caída, que después se revirtió a los niveles anteriores. Lo que hubo una situación de recuperación rápida de la imagen", señaló. Y agregó que la imagen positiva de la administración local es del 70%, un porcentaje de aprobación alta.

Alberto Fernández, en declinación

A nivel nacional el reconocido consultor político dijo que el presidente arrancó con el 45% de aprobación, pero cuando comenzó la pandemia subió a 80%. "Ahora atraviesa un proceso de declinación progresiva, ahora tiene un 65% de aprobación", sostuvo Aguiar.

La situación de Trump y Bolsonaro

El analista político también se refirió al panorama internacional en tiempos de coronavirus. Sobre la posición de Donald Trump en la previa de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en medio de la pandemia y con 140.000 muertos en ese país, dijo que "la tiene difícil, pero sí puede ganarlas". "La evaluación es mala del estadounidense respecto a cómo ha sido el desempeño de Trump", agregó.

De Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, opinó que "ha sufrido algunas cuestiones que fueron muy importantes, como la renuncia de su ministro de Justicia y Salud. El problema de Bolsonaro es que no tiene un nivel de popularidad alto y además se ha roto la alianza que lo ha llevado al poder. Habrá que mirar con atención lo que pasa en esta etapa".

Mirá la entrevista completa.