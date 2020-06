Murió Hermes Binner, ex gobernador de Santa Fe y familiar de un dirigente político sanjuanino

El ex gobernador de Santa Fe Hermes Binner falleció este viernes, a sus 77 años, por causa de un grave cuadro de neumonía que lo llevó a estar internado en una clínica privada en sus últimos días. Quien fuera uno de los representantes del partido socialista en el país mantenía vínculos con San Juan, no sólo políticos sino también familiares con Benjamín Kuchen, el ex rector de la UNSJ.

A la izquierda, Kuchen al lado de Binner en una reunión política del Partido Socialista

Desde 2019, Binner sufrió problemas de salud y Alzheimer que obligaron a su internación en la ciudad santafecina de Casilda. Estaba internado en la Clínica Primordial y su estado de salud se había agravado en las últimas horas, por lo que sobre las 15 se conoció la triste noticia.

Líder y referente del histórico Partido Socialista por varias décadas, intendente de Rosario (1995-2003) y posteriormente gobernador de Santa Fe, también diputado nacional, Binner además peleó por la presidencia en las elecciones del 2011 encabezando el Frente Amplio Progresista.

En 2014, conformó un espacio político nacional donde incluyó al sanjuanino Kuchen, con quien estaba emparentado: eran primos. El ex rector de la UNSJ durante la década del 2002 al 2012 pudo celebrar en septiembre de ese mismo año la obtención de la personería jurídica del Partido Socialista en la provincia, en un encuentro en la Biblioteca Franklin.

En aquella oportunidad, Binner se refirió a Kuchen y lo describió como una persona con valores positivos. "Tiene muchos aspectos psoitivos que hay que aprovecharlos en una sociedad como la argentina que muchas veces lamentamos porque carecemos de valores, en este caso lo tenemos y hay que aprovecharlo", sostuvo.



"El Partido Socialista comunica con profundo dolor que hoy falleció Hermes Binner. Gobernador de Santa Fe, Intendente de Rosario, Diputado Nacional, y un hombre comprometido con su pueblo y su tiempo. Nos deja su legado de solidaridad, honestidad y lucha por una sociedad mejor", expresaron en las redes sociales desde la entidad.

