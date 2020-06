Se viene el "Acuerdo San Juan": apuestan a medidas superadoras para impulsar la provincia

Sergio Uñac le puso fecha al Acuerdo San Juan, la mesa amplia de debate en la que buscan que referentes de todos los sectores debatirán soluciones a futuro para la provincia tras la pandemia de coronavirus. El mandatario lo había anunciado el pasado 13 de junio, en el Aniversario de la Fundación de San Juan y este miércoles confirmó que la reunión será el jueves 18 de junio.

"Este acuerdo implica primero un análisis de la actual situación económica, financiera, sanitaria de la Provincia de San Juan y también significa mirar los desafíos cumplidos y cómo los mismos deben ser mirados actualmente con otra óptica, con otros ojos y con nuevas políticas y para eso hace falta la participación de todos", explicó este miércoles Uñac

El encuentro multisectorial será presencial en algunos casos y a través de plataformas digitales, ya que habrá más de 100 personas convocadas. La idea es los integrantes de cada sector puedan encontrarse en un lugar a la hora de la reunión y que cada una de esas mesas se comunique en general a través de alguna plataforma. El Gobernador invitó a que cada parte pueda proponer desde su lugar.

Durante una conferencia este miércoles, Uñac aseguró que esperan que el gran acuerdo tenga los primeros resultados en treinta o cuarenta días más. La idea es que tras la reunión surjan "medidas disruptivas que impliquen, más allá de mantener la situación de San Juan, seguir apostando a que podamos salir pero por arriba de la situación actual".

El mandatario dijo que en la actualidad la provincia tiene un buen estatus, pero que lo que no debe suceder es que haya retracción. "Es verdad que estamos invadidos por la incertidumbre y eso paraliza, hace que la gente no consuma, que los comerciantes no vendan y la industria no produzca", dijo.

Pero el objetivo detrás del Acuerdo San Juan es que no sólo se reviertan los problemas económicos sino darle un nuevo rumbo a la provincia para encontrar una salida mejor tras la actual coyuntura. La consigna es clara, trabajar en políticas no solo para contener, sino, sobre todo Impulsar a San Juan en este nuevo escenario y los distintos sectores de la provincia tendrán un rol protagónico en el plan de desarrollo frente a la situación actual.