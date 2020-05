Uñac tiene dudas sobre el vuelo sanitario y promete ir a fondo

El gobernador Sergio Uñac confirmó este jueves que hay muchas dudas sembradas alrededor del vuelo sanitario que terminó trayendo a San Juan al tercer caso positivo confirmado en la Provincia y aseguró que se investigará a fondo para encontrar todas las respuestas: "Estoy poniendo el ojo en el vuelo sanitario porque algo pasó, hay que investigarlo".

En una entrevista concedida a la emisora Estación Claridad, el gobernador Uñac volvió a repasar tanto el tercer como el cuarto caso de Covid-19 en San Juan, que relaciona al transportista que llegó de Buenos Aires y a su hermana, la médica que presuntamente rompió con los protocolos existentes y puso en riesgo al resto de la sociedad.

Uñac remarcó al periodista Osvaldo Benmuyal que como gobernador no puede autorizar o desautorizar un vuelo sanitario "porque no tiene el criterio para hacerlo. No puedo tomar las decisiones de un médico, no corresponde y sería un exceso de mi parte".

Asimismo, el Gobernador volvió a repetir que los vuelos sanitarios se van a seguir dando, pero con más exhaustivos en el respeto del protocolo.

En cuanto al cuarto caso, por el cual ya brindó una rueda de prensa el miércoles 20 de mayo y en la que resaltó que fueron apartados de sus puestos la médica infectada, el Jefe de Terapia Intensiva para Adultos del Hospital Rawson y la Jefa de Infectología del Hospital Rawson, Uñac insistió en llevar la investigación a fondo tanto en la parte administrativa y esperar lo que se resuelva por vía judicial para tomar decisiones definitivas.

A continuación podés volver a escuchar toda la entrevista del gobernador Uñac en el programa 'Alma y Vida':