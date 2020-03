El Presidente se refirió a la decisión de River de no jugar y dijo qué sucederá en el fútbol argentino

El sábado por la tarde se vivió un hecho poco habitual en el fútbol argentino. Cuando los árbitros intentaron ingresar al Monumental, donde debían jugar River y Atlético Tucumán en el partido correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Superliga, las autoridades no pudieron ingresar al estadio porque la dirigencia del Millonario cerró sus puertas para tomar las precauciones necesarias por la pandemia del coronavirus.

El club porteño, mediante un comunicado, informó que a partir del sábado 14 de marzo iba a cerrar sus puertas. La institución presidida por Rodolfo D’Onofrio aseguró que así procura “resguardar la salud de los socios, los empleados y las miles de personas que concurren diariamente a las distintas actividades” por la situación que atraviesa el país por la pandemia de COVID-19.

Esa medida unilateral provocó una rápida respuesta por parte de la Superliga. La entidad, hoy a cargo de Marcelo Tinelli, el hombre elegido para encarar la transición para el regreso del fútbol de Primera División a la AFA tras las renuncias de Horacio Elizondo y Jorge Brito (vicepresidente de River), firmó un comunicado que anticipa que River podría ser sancionado.

Entrevistado por Radio Mitre, Alberto Fernández, habló de la situación y remarcó cuál es su postura: “Como soy futbolero, sé que hay una disputa. Me parece que quisieron cargar en River una decisión individual. Sé que hay una disputa entre el River y los otros clubes, pero eso tuvo más que ver con lo que pasó con un jugador de la reserva, que con la decisión de no jugar al fútbol”.

El futbolista al que hizo referencia el Presidente es Thomas Rodríguez, defensor juvenil del Millonario que fue aislado preventivamente y se le realizaron exámenes médicos para comprobar un posible caso de contagio del COVID-19, pero los controles arrojaron un resultado negativo. Aún así, la institución de

“Me parece que el fútbol, como cualquier espectáculo que nuclea gente, es bueno que no lo hagamos. Si quieren jugar a puertas cerradas me parece espléndido. Si la TV además accede a que todos lo transmitan mejor aún”, remarcó Fernández. Y agregó: “Tenemos que parar la Argentina durante diez días para evitar la circulación del virus”.

“Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, hay que olvidarnos de nuestras diferencias y cuidarnos. Cuanto antes frenemos esto, menos riesgoso será el invierno. Yo no puedo garantizar que la enfermedad no avance, pero sí podemos evitar nuevas víctimas”, concluyó el funcionario.

¿Qué sanción podría recibir River? De acuerdo con el artículo 109 Transgresión y Penas de la AFA la institución sería sancionada con “pérdida de partido, deducción de puntos y multa”.

“Pérdida del partido deduciéndole los puntos correspondientes a dicho partido más otros tres que se les restarán de la tabla de posiciones del respectivo campeonato oficial al finalizar el mismo y multa de conformidad con lo prescripto en este artículo 109º, al club cuyo equipo NO SE PRESENTE a las órdenes del árbitro dentro del plazo perentorio de quince minutos contados desde la hora oficialmente fijada para la iniciación del partido”, informa el reglamento.

De esta manera, River perdería su partido ante el Decano, se le descontarían 3 unidades y recibiría una multa económica equivalente al valor de 2.250 entradas, al tratarse de un conjunto de Primera División.

Fuente: Infobae