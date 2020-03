Desde twitter, Macri pidió que "apoyen las medidas del gobierno" contra el Coronavirus

El ex presidente Mauricio Macri pidió a que "se acompañen las medidas que tomó el Gobierno" de Alberto Fernández por el coronavirus. El ex mandatario consideró que "no hay que caer en la zozobra". Una semana atrás había levantado polémica al conceptualizar que "el populismo es peor que el coronavirus".

Mauricio Macri envió una serie de tuits en el que consideró que "la comunidad mundial y los argentinos estamos atravesando momentos donde la salud pública y personal se han transformado en una preocupación". Macri se expresó así luego de cancelar esta semana un viaje a Europa por el coronavirus.

La comunidad mundial y los argentinos estamos atravesando momentos donde la salud pública y personal se han transformado en una preocupación. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 13, 2020

En esta declaración, por su parte, el presidente agregó: "Quiero invitar a todos a ser responsables y mantener la calma, así como a acompañar las medidas que tomó el gobierno.

Por eso quiero invitar a todos a ser responsables y mantener la calma, así como a acompañar las medidas que tomó el gobierno. Sé que las noticias que llegan del mundo por momentos pueden causar inquietud, pero no debemos caer en la zozobra. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 13, 2020

"Ante estas situaciones es fundamental reaccionar de manera racional, proporcional y equilibrada, y evitar que el miedo controle nuestras decisiones. Estemos unidos. Cuidémonos entre todos", dijo.