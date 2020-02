Fuerte mensaje de Alberto Fernández, en medio de la polémica por los presos políticos

En medio de la discusión interna con el kirchnerismo por los presos políticos, Alberto Fernández envió un sugestivo sobre el "lawfare" y la "persecución".

"En los últimos años el lawfare se instaló en Argentina. Entonces cuestioné la complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos", dijo el presidente a través de su cuenta de Twitter.

En los últimos años el lawfare se instaló en Argentina.

Entonces cuestioné la complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores.

La publicación fue acompañada por un video en el que se afirma que durante el mandato de Mauricio Macr, Argentina "sufrió graves violaciones a los derechos humanos, y el estado de derecho fue vulnerado sistemáticamente mediante la aplicación regional de las tácticas de persecución del lawfare", señaló La Política Online.

"A dos meses del gobierno comenzamos a reparar los daños realizados, exigiendo que se revisten los procesos judiciales y arbitrarios", se dice en el video, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos. Al final del mismo, se incluye un fragmento del discurso de asunción de Fernández en el que afirma: "Nunca más a una justicia que persigue según los vientos políticos del poder de turno".La difusión del video por parte de Fernández es un poderoso mensaje tras los reclamos del kirchnerismo duro para que reconozca la existencia de presos políticos y hasta la idea de un indulto presidencial.

Alberto se había mostrado muy molesto la semana pasada cuando se refirió a las críticas contra Santiago Cafiero por hablar de "detenciones arbitrarias". "Me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo", afirmó Fernández, que le pidió a sus compañeros que no sean "tontos".