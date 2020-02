Entregaron el documento modificado a la hija trans de un antikirchnerista acérrimo: mirá quién es

View this post on Instagram

ud83cudf08ud83dudc96 Hoy iniciu00e9 el tru00e1mite para tener, finalmente, mi documento nacional de identidad: la pru00f3xima semana ya andaru00e9 por la vida portando una identificaciu00f3n que reflejaru00e1 y le daru00e1 validaciu00f3n a mi nombre, a mi gu00e9nero y a mi imagen. . Su00ed, puede que haya quien crea que no se trata mu00e1s que de una credencial trivial; para mu00ed, una mujer transgu00e9nero que hoy se siente pasajera de todas las nubes, ese pedacito de cielo es un pasaporte que me autoriza a ser legal, libre, existiru2026 Y es probable, tambiu00e9n, que por algu00fan tiempo mu00e1s mi sola existencia siga siendo, para algunas personas, un acto de rebeldu00eda y hasta una provocaciu00f3n. . Me siento orgullosa de ser testigo y a la vez protagonista de uno de los cambios de paradigma mu00e1s profundos de estos tiempos: poco a poco comprendemos que no son nuestras diferencias las que nos dividen y separan, sino nuestras incapacidades para reconocer, aceptar, celebrar y hasta amar esas mismu00edsimas diferencias. . u00bfSou00f1amos con un mundo mejor previamente inimaginable? No olvidemos, entonces, que todos los seres sangramos del mismo color. . Quiero agradecerle a todo el personal del Centro de Documentaciu00f3n Ru00e1pida (RENAPER), del microcentro porteu00f1o, por el cuidado de madre con que me atendieron. E infinitas gracias, tambiu00e9n, al Ministro del Interior de mi pau00eds, Wado de Pedro, quien tuvo el enorme gesto de acompau00f1arme durante todo el tru00e1mite. . A Wado -y con quien me une una hermosa amistad-, lo conocu00ed en 2009, en una u00e9poca en la que yo daba cursos de El Arte de Vivir todas las semanas, y en la que tuve la suerte de hacerle un valioso aporte a la sociedad: enseu00f1ar simples pero poderosas tu00e9cnicas de relajaciu00f3n con el objeto de erradicar el estru00e9s. . Durante esos intensos au00f1os empecu00e9 a darme cuenta de que la salida es hacia adentro y que todo lo que estamos buscando, que el viaje u00faltimo es, a fin de cuentas, el de la cabeza al corazu00f3n. . Por u00faltimo, mis infinitas gracias tambiu00e9n a la vida misma y a todas las personas que de una u otra forma me acompau00f1an en esta increu00edble transiciu00f3n en la cual -su00ed, du00e9jenme que se los diga una vez mu00e1s- comprendu00ed que soy yo misma el parau00edso que buscaba. Y que la vida solo es vida si es verdad. #onelove #transgender #ud83eudd8b