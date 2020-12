La Subsecretaría de Trabajo le prohibió al Sindicato Médico hacer paro en San Juan

Mediante una resolución con fecha 1 de diciembre, la Subsecretaría de Trabajo de San Juan le prohibió al Sindicato Médico realizar medidas de fuerza.

Según la disposición firmada por el subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, "se ordena la suspensión de toda medida de acción directa, cualquiera sea su naturaleza y alcance, que pudieran iniciar los empleados del Ministerio de Salud Pública representados por la ASMED, como por la misma Asociación Sindical Médica de San Juan, hasta que se emita dictamen de la Comisión de Garantías del Ministerio de Trabajo de la Nación, cuya intervención se convocará de manera inmediata con posterioridad al dictado de esta resolución".

El citado gremio viene realizando protestas diversas relacionadas con las condiciones laborales ante el Ministerio de Salud Pública lo que puso a intermediar a la Subsecretaría de Trabajo. La medida, de caracter "excepcional" se basa, según el escrito en el siguiente argumento: "está caracterizada por la calidad del bien jurídico protegido (derecho a la vida y a la salud) y su temporalidad (hasta que emita dictamen la Comisión de Garantías del MTSS); ya que si bien restringe el goce pleno e irrestricto de derechos amparados constitucionalmente, como es el derecho a huelga (art. 14 bis CN), viene a amparar otros derechos que merecen una protección superior, como es el derecho a la vida y a la salud de la población (art. 3 CN), no pudiendo ser nadie privado de manera arbitraria de tales derechos, lo cual es asegurado además por tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 3°, entre otros".

Respuesta del Gobierno

Por otro lado, a propósito del plan de lucha implementado por el Sindicato Médico de San Juan, el Gobierno de San Juan informó que:

"Desde el inicio de la gestión se viene dando respuesta al pedido de las instituciones y organismos que nuclean a los trabajadores de diferentes sectores, particularmente de la salud, con acciones concretas como la titularización de profesionales y el recupero de costos para todos los agentes sanitarios, sin distinción. A esto se suma el plan de acción en contexto de pandemia que desarrolló el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Salud Pública.

¿QUÉ SE LES DIO?

-Pase a planta permanente de contratados

Por ley 71-Q desde el año 2016 se han ido incorporado agentes al sistema de salud en el nivel Central, zonas sanitarias y Hospitales descentralizados (Dr. Guillermo Rawson y Marcial Quiroga). Recientemente y con motivo de la pandemia se han habilitado más de 570 cargos, a los que se suman 55 en el mes de noviembre.

-Ley de titularización

Por medio de la cual todos los cargos interinos hasta el 2016 pasaron a ser titularizados. LEY Nº: 1506-Q Titulariza, con carácter de excepción, a los profesionales de la salud que desempeñan funciones asistenciales y que estén designados en situación de revista como interinos.

El mismo fue acordado entre el Dr. Daniel Sanna, el Dr. Pablo Flores y el Secretario Técnico del Ministerio. Este histórico reclamo, solucionado durante la gestión Uñac permitió, la titularización de cientos de profesionales que no contaban con estabilidad laboral.

-Recupero de costos

El Gobernador de la Provincia firmó el Decreto 1386 que establece la forma en que estos fondos son distribuidos. Implementación y reglamentación de la ley por la cual el 34% del recupero de costos se distribuye en el personal sanitario sin distinción, el 33% va a Infraestructura y el 33% restante a capacitación (Reglamentación de ley nacional y ley provincial para recupero en los descentralizados) Se sancionó la ley de recupero para hospitales centralizados.

-Adicional por zona sanitaria

A partir del año 2019 pago de zona de acuerdo al radio respecto del kilómetro 0 al igual que lo venía cobrando el Ministerio de Educación. Según Decreto n° 1474 se establecía un porcentual por zona desfavorable.

-Adicional por área crítica

20 % de adicional para quienes presten guardias efectivas en los servicios considerados críticos.

-Adicional por área crítica extendido a clínica médica y a Jefes de servicio.

-Bono nacional por COVID-19 y bono provincial por COVID-19

-Sumas fijas de $10.000 abonada en dos cuotas con los sueldos de julio y agosto y de $5000 percibida con los haberes de septiembre.

-Licencia y certificación de EPP

El Ministerio de Salud pública hizo una presentación ante la Subsecretaría de trabajo de certificaciones de EPP adquiridos a la fecha en nosocomios descentralizados y a nivel central

-Refuerzo a médicos residentes

La provincia duplica el monto de la beca nacional con recursos propios. A pesar de la crisis financiera producto de la pandemia, el Gobierno de San Juan continúa firme con el incentivo económico para que médicos residentes elijan quedarse en la provincia.

-Actualización de planteles médicos

Se han contratado más de 570 personas en los equipos de salud dentro de los cuales hay médicos. Hay especialidades como por ej. Intensivistas, pediatras, médicos clínicos, etc. que no hay cantidad en el mercado. Si existieran se los incorporaría.

Aumentos de Sueldo

-Año 2020

Paritarias: un 5,5 % de aumento salarial y abonado desde en el mes de marzo y que se completó con el 8% restante en el mes de octubre.

Adicional del 25% mensual a agentes de salud: el Gobernador de la Provincia otorgó un adicional mensual, remunerativo y no bonificable, del 25% a los agentes de salud por su nivel de exposición al virus COVID-19, retroactivo al mes de noviembre 2020.

Asignaciones familiares: Aumento del 25% a partir de octubre.

-Año 2019: el Gobierno provincial tuvo que esforzarse más de la cuenta para poder sostener la cláusula gatillo durante todo 2019. Acordó una suba inicial de 27% para su staff de personal y terminó pagando casi el doble (26,8 puntos más), para llegar al 53,8%.

Año 2018: 47.6 %de aumento. Activación de Cláusula Gatillo.

Sueldos en el resto del país: San Juan se encuentra entre las primeras provincias del país en monto de sueldos correspondientes al servicio sanitario. Durante toda la gestión de Uñac no ha habido ni un día de demora en los salarios de personal estatal. Los aguinaldos se han pagado siempre según lo estipulado. Hay provincias que han tenido meses de atraso en los haberes (caso Chubut) y otras que aún no terminan de pagar el aguinaldo correspondiente al primer semestre. Por la pandemia para descongestionar los cajeros el primer día del sueldo corresponden a salud.

Licencias

Personal sanitario con licencia COVID-19 (mayores de 60, personas de riesgo, cuidado de hijo menor de 12 años, etc.): 389 personas Nivel Central y Zonas Sanitarias; 82 personas Hospital Marcial Quiroga y 290 personas Hospital Rawson, en total 761 personas. Este personal de Salud no trabaja desde marzo. No incluye al personal aislado y/o contagiado.

Último pedido

-Recategorización (vedado por Ley): Para esto es necesaria una modificación de la ley 71-Q integralmente ya que implica diferenciar el ingreso en la misma de las diferentes profesiones relacionadas a la salud pero no es conveniente ponerse a discutir una ley en un contexto de pandemia.

-Bonificaciones (base de cálculo) En un contexto de crisis económica mundial además de pandemia, incorporar los ítems al básico implica un incremento presupuestario que hoy no es posible para las arcas del estado y sería poner en riesgo el cumplimiento de este y el resto de la situación económico financiera de la provincia".