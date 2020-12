Juicio de lesa humanidad: advirtieron al tribunal luego de que un testigo se descompusiera por un interrogatorio

El 23 de octubre José "Pepe" Mut declaró en el marco del juicio de lesa humanidad que tiene como acusados a las fuerzas policiales que actuaron como grupos de tareas durante la Dictadura. El testimonio fue vía Zoom. Durante el interrogatorio, Mut se descompensó. "Acepté ser testigo, pero me hostigaron con las repreguntas, con cosas dolorosas. Me sentí el pulso, me sentí mal, me tuve que tomar la medicación para bajar las pulsaciones", contó. Justamente esto fue presentado en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, desde donde advirtieron al Tribunal y solicitaron que se extremen todos los recaudos para evitar la revictimización de los testigos.

La advertencia llegó luego de que Mut se descompensara. El 23 de octubre prestó declaración durante dos horas. "Quieren hacer pasar a los genocidas como viejos enfermos, están en sus casas con la domiciliaria. Las víctimas están muertos, desaparecidos y enfermos. Hay cierta impunidad aún. Declaré para contar lo que me pasó en septiembre de 1975, cuando me quisieron secuestrar", reveló. José dijo que le repreguntaron, que lo hostigaron los abogados defensores y esa angustia lo desestabilizó. Además reveló no ser el primero que sufre este hostigamiento. Aseguró que hay dos testigos más que pasaron por lo mismo.

Esta descompensación fue la que llevó a la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de Derechos Humanos a enviar un comunicado al Tribunal en donde solicitan que se extremen los cuidados para que los testigos que han sido víctimas de delitos de lesa humanidad no sean revictimizados. Solicitan también que se actúe en consonancia con los protocolos de intervención para el tratamiento de víctimas-testigos en el marco de procesos judiciales.

El tercer mega juicio tiene 31 imputados, 169 víctimas y casi 700 testigos. El Tribunal está conformado por Alberto Carelli, Paula Marisi y Gretel Diamante. El 7 de mayo el fiscal Dante Vega solicitó conformar una mesa de contingencia para poner en marcha el tercer juicio de lesa en San Juan. Finalmente, se dispuso que los testigos podían declarar vía Zoom y es lo que se ha venido haciendo hasta el momento.