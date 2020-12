En medio del escándalo, Cáceres pidió licencia como diputado nacional

En medio de la denuncia por violencia de género, el diputado nacional sanjuanino del PRO, Eduardo Cáceres, presentó un pedido de licencia ante la Cámara baja por 60 días sin goce de sueldo y será indagado este viernes, según publicó Diario de Cuyo.

El legislador fue denunciado por su correligionaria y ex pareja en la Comisaría de la Mujer el 25 de noviembre último y él presentó un descargo en las redes sugiriendo que era una maniobra con fines políticos de la dirigente. El lunes último se hizo una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación que se extendió hasta el martes y en ese ámbito, Cáceres pidió que se levante para él la disposición de la ley de fueros que habla de allanamiento, lo que tuvo aceptación en el recinto. Allí dijo que "no necesito aferrarme a ningún tipo de privilegio para que me investiguen como cualquier ciudadano común". No obstante, en un primer momento Cáceres no quiso ceder su teléfono al juez para la pericia. Y Martinazzo salió a acusarlo de ponerse a disposición de la Justicia con demora, complicando la obtención de pruebas.

La decisión del macrista se dio después de que su par sanjuanina, la bloquista Graciela Caselles pidiera en la sesión especial que se lo "licenciara" para que "el juez pueda actuar con todos los elementos".

Por otro lado, desde el PRO hubo contradicciones en lo que respecta a medidas partidarias. Primero se comunicó que se lo suspendía y después dieron marcha atrás.