Ya se sabe cómo votará la ley del aborto el diputado sanjuanino indeciso

Tras declarar que iba a escuchar todas las voces para definir su posición, el diputado nacional del PJ, Francisco Guevara, anunció minutos antes de iniciarse la histórica sesión en la Cámara baja que su voto será a favor de la legalización del aborto en Argentina.

Así lo dijo en diálogo con Canal 13 San Juan este viernes: "he puesto lo mejor de mí, desde que entró el proyecto de ley al Congreso, me despojé de mis creencias personales y entendí como legislador tenía la responsabilidad de no salir sesgado por las creencias personales que a mí me invaden para sentar posición, porque entiendo que es una problemática que existe, por lo que mi voto será a favor de este proyecto de ley".

Así se da una situación diferente de la de hace dos años, dado que los legisladores sanjuaninos al tratarse un proyecto similar votaron todos en contra, tanto los diputados como los senadores, los 9. Ahora, en la Cámara baja, por lo informado, de los 6 representantes locales, darán el no 4, 1 el sí y uno estará ausente. Este último es el macrista Eduardo Cáceres, quien se había pronunciado en contra en 2018 y ahora dijo que iba a repetir, pero se tomó licencia, acorralado por la denuncia por violencia de género que le hizo su correligionaria Gimena Martinazzo.

El voto de Guevara cobra más peso cuando la votación se anticipa muy reñida en uno de los temas más polémicos que debate el Congreso y que promete una sesión maratónica.