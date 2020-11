Fuertes definiciones de Uñac sobre tres temas sensibles: el aborto, el plus a estatales y el reinicio de clases

"Hay que ser muy respetuosos de todas las manifestaciones, la del día sábado fue masiva en la provincia de San Juan como creo que puede ocurrir en la mayor parte del país, dependerá de cada sociedad que habita cada provincia, pero en general creería que se puede repetir este escenario que pasó el sábado pasado en casi todas las provincias argentinas. San Juan va a mantener la postura que tuvimos anteriormente, pero esto se someterá a discusión en las distintas comisiones de ambas cámaras. San Juan va a mantener la misma postura que ha venido trayendo", dijo este lunes Sergio Uñac sobre el debate que se viene en el Congreso nacional respecto de la legalización del aborto.

Sobre si hubo reuniones con los legisladores nacionales por el tema de la interrupción legal del embarazo, el gobernador dijo que "todavía no, pero converso con ellos de manera individual por este y otros temas. La postura es la que tuvimos anteriormente que fue votar en contra del proyecto en términos generales", dijo en rueda de prensa antes de una entrega de viviendas en Ullum.

Aclaró que "se respeta la libertad de acción, pero dentro del marco de la libertad de acción sé cuál es la postura de por lo menos la mayoría, no de todos porque no he estado con todos y fundamentalmente con los de la oposición, pero estimo que puede venir en la expresión de lo que he expresado yo".

Mejoras salariales

Uñac también opinó sobre el aumento del 25% remunerativo y no bonificable aplicado sobre el sueldo básico del grado o categoría para el personal sanitario de San Juan, que rige desde noviembre mientras dura la pandemia. "Hemos hecho el máximo esfuerzo", dijo. Y recordó otras ayudas dadas en el pasado, durante la pandemia en reconocimiento a los trabajadores en la primera línea de lucha contra el coronavirus, diciendo que "hemos venido fortaleciendo la tarea de cada uno de los sectores más involucrados, decididamente Salud Pública y la Policía de San Juan, sumamos al Ministerio de Desarrollo humano porque en cada uno de los operativos de distribución de alimentos para aislados fue muy significativo. San Juan participa dentro de la grilla entre los 5,7,8 lugares donde mejor se paga. Es el esfuerzo que puede hacer el Gobierno de la Provincia, tratamos de mantener los números pero también de reconocer la tarea que han hecho" .

Sobre bono de fin de año para todos los estatales, confirmó que "va a haber un bono de fin de año, se está trabajando en los montos que vamos a determinar pero va a haber un esfuerzo respecto de esto. Esto les sirve a los trabajadores del Estado pero también les sirve a los trabajadores del comercio local". Y agregó que "sería en dos cuotas".

Clases presenciales

Por otro lado, el mandatario le puso fecha al regreso a clases en San Juan: "El primero de marzo es la fecha que nosotros hemos estipulado, hay dos provincias que empiezan el 17 de febrero, nosotros no ponemos esa fecha por una cuestión práctica que tiene que ver con el calor que hace en ese momento, y nos animamos a decir que desde el 1 de marzo podemos asegurar la cantidad de días de clases mínima que establece el Ministerio de Educación de la Nación", dijo.

Sobre la modalidad pensada, expresó que: "Vamos a respetar el protocolo pero la presencialidad va a ser la característica del próximo año, más allá del nivel de contagios o de las olas que puedan venir, estamos viendo que en Europa eso es una realidad, creo que no hay más margen para no mantener la presencialidad. Se está trabajando para todos los niveles".