Cáceres pidió en Diputados que la Justicia lo investigue “sin fueros” y habló de la violencia hacia los hombres

En una extensa sesión de hoy en diputados, donde el tema central es la restitución de coparticipación desde Capital en beneficio e la provincia de Buenos Aires, las cuestiones de privilegio demoran cualquier debate.

Una de ellas tuvo como protagonista al diputado sanjuanino Eduardo Cáceres, denunciado por violencia de género por la que aseguró ser su ex pareja, además de correligionaria, Gimena Martinazzo.

En la oportunidad, un Cáceres siempre al borde de quebrarse, señaló que muchas veces los hombres son acusados de violencia “por bronca por despecho o por una finalidad política. Muchos hombres son víctimas de violencia física o psicológica, y no hay estadísticas ni registros de estos porque no se atreven a denunciarlo, ni siquiera a contarlo”.

Luego hizo un alarmante comentario: “Hay suicidios en estos casos, le pasó al pibe de Bariloche Martin Muñoz que luego de una denuncia falsa terminó quitándose la vida. Hay mucho daño que se hace en los medios, en las redes sociales”.

Cáceres insistió en su teoría de que Martinazzo, en realidad, lo que busca es el escaño en la cámara Baja: “Se habla mucho de este tema, se habla de mi pareja, que es mi esposa… y la verdad es que es la persona que me sucede en la lista de diputados, ella es suplente de esta banca de diputado de la Nación que me gané con el voto de los sanjuaninos”.

Luego definió a la vicepresidenta del PRO en San Juan como “una compañera de vida, de la política, a quien tuve mucho cariño y aprecio”.

Y retornó al tema de la ofensa y los fueros: “Pero esto ojalá genere un precedente No puede ser que una simple denuncia defenestre a una persona en la imagen, nos puede pasar a cualquiera”.

“No quiero una justicia envuelta en fueron, porque juro por la memoria de mi padre que está en el cielo que no tengo nada que ver con lo que se me está imputando. Vengo a este cuerpo a que se me autorice dentro de las prerrogativas del artículo 1 de la ley de Fueros, para enfrentar la justicia, y ser una bandera para que todos aquellos hombres que hoy son privados de ver a sus hijos (…) sepamos que tenemos otros mecanismos”, agregó.

Acto seguido, la compañera de bancada de Cáceres, Silvia Lospenatto, una de las pocas diputadas macristas militante activa por los derechos de las mujeres, le bajó el precio al pedido asegurando que no hace falta ningún desafuero para que la justicia lo investigue: “La ley de fueros habilita la investigación absoluta. Se modificó porque antes de eso no se podía iniciar investigación judicial, y hemos visto en Argentina que algunos legisladores transitan todo su mandato con causas en curso. Eso funciona sin problemas, solo hay que desaforar si el juez solicita encarcelar a la persona, pero si eso no sucede la persona puede seguir ejerciendo su cargo y ser investigada por la justicia”.

En tanto precisó que, para conseguir prueba en el marco de la investigación como a través de allanamientos o escuchas, la Cámara de Diputados debe autorizar los procedimientos, moción que se votó de manera afirmativa inmediatamente.