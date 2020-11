Cuánto deberá pagar Roberto Basualdo si se aprueba el impuesto a la riqueza

De aprobarse este martes en el recinto de la Cámara baja el dictamen que impulsa el oficialismo para crear un impuesto por única vez a las grandes fortunas, tres diputados y cinco senadores nacionales deberían pagar este tributo a la riqueza y entre ellos está el senador sanjuanino Roberto Basualdo. Son los que declararon un patrimonio superior a $200 millones y deberán hacer su “aporte solidario, extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, tal como fue bautizada la iniciativa presentada en la Cámara baja en agosto pasado.

Además de Basualdo, entran en el esquema los diputados Atilio Benedetti, Máximo Kirchner - impulsor de la iniciativa junto a Carlos Heller - y José De Mendiguren - de licencia por estar al frente del BICE- , y los senadores José Alperovich, Maurice Closs, Eduardo Costa, y Juan Carlos Romero. Estos ocho legisladores informaron en sus declaraciones juradas 2019 presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA), bienes y dinero por encima del mínimo exento previsto en el proyecto de $200 millones, por lo que pagarán este tributo obligatorio "con carácter de emergencia”, por única vez, según el texto del proyecto. Una vez aprobado el proyecto, deberán hacerlo por sumas que van de los $4,2 a los $36,3 millones.

Así surge del análisis patrimonial realizado por la Unidad de Datos de Infobae de las DDJJ presentadas este año ante la OA por 242 diputados -sobre un total de 257 miembros de la Cámara baja- y los 72 senadores que integran la Cámara alta.

En el dictamen de mayoría firmado por el oficialismo en la Comisión de Presupuesto el 25 de septiembre último, se cambió la fecha en la cual se tomará la foto patrimonial, y finalmente se acordó que sería el día de entrada en vigencia de la ley. Originalmente era el 31 de diciembre del 2019. Más allá de este cambio, excepto que tengan movimientos patrimoniales significativos, estos ocho legisladores nacionales deberán pagar el tributo ya que sus patrimonios declarados superaban con comodidad los $200 millones al cierre del año pasado.

Si se considera los bienes que declararon al cierre del 2019 ante la OA -que es el mismo monto que informan por el impuesto a los Bienes Personales ante la AFIP - estos tres diputados y cinco senadores aportarían por este tributo excepcional, en conjunto, más de $100 millones, según el cálculo de la Unidad de Datos de Infobae, corroborado con un estudio de reconocidos tributaristas.

El impuesto, redactado por Heller a pedido de Máximo Kirchner, establece el pago de una tasa progresiva para las personas físicas o “humanas” argentinas a partir de los $200 millones. No importa que la persona tenga residencia fiscal en otro país, pero no alcanza a los extranjeros. Arranca con una alícuota del 2% y llega hasta 3,5% para patrimonios de más de $3.000 millones en el país. La tasa se eleva hasta un máximo de 5,25% para quienes tengan bienes en el exterior. Si deciden repatriar el 30% de sus tenencias financieras afuera, quedarán exceptuados de ese diferencial y serán igualados con el resto de los aportantes en el país.

LOS SENADORES ALCANZADOS

Basualdo está cuarto

El senador por San Juan Basualdo, del bloque Producción y Trabajo, se ubica en cuarto lugar en el ranking de los integrantes de la Cámara alta con más patrimonio neto y también deberá pagar el “aporte solidario”. Según su última declaración jurada, este ex dirigente justicialista -que ingresó a la Cámara alta en 2017 por la Alianza Cambiemos- poseía al cierre del 2019, $417,6 millones. De acuerdo a esta suma, el impuesto que deberá tributar es $8.690.861.

Declaró tener 4 inmuebles por un total de $8,3 millones de valor fiscal. Entre ellos, una casa de 350 m2 en un country en San Juan que valuó en $2,8 millones, y un campo en San Luis de 1.100 m2 con una valuación de $5,5 millones. Con un pasado en el automovilismo, Basualdo -que en 2015 fue candidato a gobernador con el triple patrocinio de Sergio Massa, Adolfo Rodríguez Saá y José Manuel De la Sota - declaró tres autos importados: un BMW 528 1, un Volvo todo terreno XC60 y un AUDI Coupé modelo A5 Quattro.

Este senador -que va por su tercer mandato en la Cámara alta- era dueño, hasta hace una década, del 85% de Basualdo SA, la empresa que creó con su padre a principios de los ’80 dedicada a la venta mayorista de productos de perfumería y limpieza, con presencia en distintas provincias. En 2009 se la vendió a Makro Argentina por “USD 34 millones, pero luego de que se descontaran los gastos, se pagaron USD 25 millones”, según le precisó a Infobae.

Basualdo también declaró $157,2 millones en títulos en Estados Unidos que figuran bajo el nombre de Argentine Republic Securities. “Son acciones de una empresa que tengo allá, llamada Royal Maria LLC, que es una inmobiliaria, con la que tengo propiedades. Sus dueñas son dos SRL argentinas creadas en Argentina: Basumar y Ferneuce. También declaró un 85% de la firma MB Emprendimientos Inmobiliarios.

Basualdo, consultado por Tiempo de San Juan en una nota publicada en agosto, había cuestionado la idea del impuesto a las grandes fortunas.

Alperovich primero

El senador que más impuesto pagará será Alperovich. Con un patrimonio declarado de más de $1.387 millones, el ex gobernador tucumano debería pagar una vez aprobada la ley, $36.370.550. Electo por el Frente para la Victoria en 2015, actualmente de licencia sin goce de sueldo desde noviembre pasado después de haber sido acusado de abuso sexual por su sobrina, es el legislador nacional con mayor patrimonio de todo el Congreso de la Nación.

Alperovich declaró una participación accionaria en distintas empresas por más de $600 millones. La principal firma es la concesionaria de automóviles León Alperovich de Tucumán SA, de la cual es dueño del 98% y valuó en $427 millones. “Es la empresa fundada personalmente junto a mi señora (por Rojkés) en el año 1997 para ser concesionaria oficial de la automotriz Volkswagen. Hasta ese año, la concesionaria VW estuvo a cargo de León Alperovich SACIFI”, explicó al ser consultado por este medio.

El ex candidato a gobernador de Tucumán en las últimas elecciones -que resultó derrotado por el actual mandatario Juan Manzur- también tiene el 50% de Avanco SRL, que valuó en $63,6 millones. Además, es el titular del 90% de la agrícola-ganadera La Galesa S.R.L, porcentaje que declaró en casi $97 millones. A su vez, en 2017, heredó el 24,38% de Leon Alperovich SACIFI, que declaró en $13,6 millones. “Es la empresa pionera de nuestra familia fundada en 1966” y “brinda servicios de hotelería e inmobiliarios”, señaló. Senador Alperovich.

El senador tucumano también justificó su patrimonio en los "dividendos de las sociedades anónimas por $ 421.541.085″, y aclaró que se trató de “distribución de utilidades sobre las cuales las sociedades pagaron el correspondiente impuesto a las ganancias a una tasa del 35%”.

Closs, segundo

En el ranking patrimonial le sigue el misionero Closs, del Frente Renovador de la Concordia, hoy parte del bloque del Frente de Todos. Con bienes y dinero declarados por casi $784 millones al cierre del 2019, el impuesto que debería pagar el actual vicepresidente primero de la Cámara alta asciende a $18.309.495.

El dos veces gobernador de Misiones -entre 2007 y 2011- informó 15 propiedades por un total de casi $28 millones. Este número incluye siete campos en esa provincia por más de 2.000 hectáreas, tres de los cuales los recibió de su padre en 2016 y le pertenecen en distintos porcentajes. También consignó el 33% de otros tres terrenos que recibió también como donación junto a sus dos hermanos, y una casa en la capital misionera de Posadas, de 1.500 m2, con un valor fiscal de casi $9 millones. Es además titular de cuatro departamentos en la localidad balnearia de Mar del Plata, que adquirió entre 2011 y 2018.

Closs declaró una participación accionaria en varias empresas por un total de $741 millones. Una de ellas es Petrovalle, de la que es titular del 33%, porcentaje que valuó en $183 millones. También es dueño del 33% de Rutas del Mercosur SAT, porcentaje que declaró en $51 millones. Asimismo declaró $3,3 millones por la empresa unipersonal Maurice Fabián Closs, dedicada a la explotación de yerba, ganadería y forestal.

Tercer lugar para Costa

En tercer lugar en el ranking patrimonial entre los senadores, se ubica el radical santacruceño Costa. Informó ante la OA $662,6 millones en bienes, acciones de empresas y dinero, por lo que el impuesto que debería pagar -siempre teniendo en cuenta su declaración al cierre del 2019- sería de casi $15 millones.

El fallido ex candidato a gobernador de Santa Cruz por Cambiemos Informó ser dueño de ocho inmuebles por un total de $951.000, a valor fiscal. Se trata de 5 terrenos en Río Gallegos y uno en Calafate, y dos casas en Río Gallegos. Pero el grueso de su patrimonio lo conforman sus empresas, cuyas acciones valuó en total en $641.284.868. La principal es El Tehuelche SACICI, dueña de la cadena de locales de venta de materiales para la construcción Hipertehuelche, con 16 sucursales en la Patagonia. El 51% que posee lo declaró, a fines del 2019, en $529 millones.

El principal referente opositor en Santa Cruz también es dueño del 90% la empresa Patagonia Retail SA, radicada en Ushuaia (Tierra del Fuego) porcentaje que cotizó en $61 millones, y es accionista de varias concesionarias de autos: Austral SA, cuyo 50% valuó en $12,6 millones; de EH Motors SA, de la que posee el 47,50% y declaró en $16,5 millones; del 44% de Autostop SA, que consignó en $12,9 millones, y del 50% en 8K RPM SA, en $134.000. En la provincia en la que perdió las últimas elecciones frente a la actual mandataria Alicia Kirchner, es también dueño del 14% de la inmobiliaria Carlos E. Costa ($7 millones) y declaró una participación accionaria del 5% en la sociedad anónima Ganadera Suárez Ladouch Ltd por $1,3 millones, sociedad que pertenece en su mayoría accionaria a su madre, Martha Suárez, dedicada a la cría del ganado ovino. Costa es también dueño del 50% de Hoteles del Sur SRL, participación que valuó en $900.000.

Quinto va Romero

El quinto senador que deberá desembolsar dinero de su bolsillo para hacer frente a esta iniciativa del oficialismo es Romero, ex gobernador salteño por tres períodos consecutivos. Declaró un patrimonio de $214,4 millones y debería pagar $4.288.011.

Sus mayores bienes declarados son tres propiedades por más de $156 millones en total. Es dueño de un departamento en Capital Federal de 600 m2 con valor fiscal de casi $9 millones, una casa en Salta de 350 m2 valuada en $2,4 millones, y una casa con superficie total de terreno de 4.400 m2 en Punta del Este, que adquirió en 2002 y consignó en $145 millones.

El ex gobernador salteño por tres períodos consecutivos tiene acciones en varias empresas por casi más de $49 millones. Las de mayor valor las recibió como herencia. La principal es Inversora Horizontes SA, de la que -según la declaración jurada- tiene un 0,54% que consignó en casi $40 millones. “Es una empresa de multimedios que tiene 71 años de vida y más de 60 en la familia. Edita el diario El tribuno de Salta, el Tribuno de Jujuy y varias emisoras de radio AM y FM heredada de mi padre en 1992. Su porcentaje actual de participación es el 12,7%.

Romero -que ocupa una banca desde el 2007 y hoy integra en su tercer mandato consecutivo el Bloque Justicialista 8 de Octubre- heredó también el 93% de Jucaro SA, una participación que valuó en $8,3 millones. Según explicó a este medio, se dedica a la “actividad inmobiliaria y en la actualidad no realiza operaciones, sólo tiene activos inmobiliarios y automotores”. Además, Romero es dueño del 90% de la inmobiliaria Loma Balcón SA, que declaró en $1,1 millones. “Detenta entre sus activos solo bienes inmuebles”, afirmó.

Los diputados que deberán pagarlo

De los firmantes del proyecto, el único que pagará este tributo, en principio por única vez, es Máximo Kirchner, ya que declaró a finales de 2019 casi $292 millones. En cambio, por ejemplo Heller - actual presidente de la Comisión de Presupuesto - no estará alcanzado ya que declaró un patrimonio total al cierre de 2019 de $21,8 millones.

El líder de la bancada del Frente de Todos debería pagar $5.834.784, según las franjas patrimoniales por encima del mínimo exento y las alícuotas establecidas en el texto que se discutirá mañana. El oficialismo confía en tener los números para aprobarlo, pese a la oposición de Juntos por el Cambio, que firmó un dictamen de minoría e hizo público su rechazo.

Máximo declaró 27 propiedades por un total de casi $90 millones, de las cuales 25 corresponden a la herencia que recibió de su padre, junto a su hermana en partes iguales. Cristina Kirchner les donó, a su vez, a sus dos hijos todos sus bienes en 2016 para evitar embargos cuando comenzaron a multiplicarse las causas por presunta corrupción en su contra.

A su vez, el hijo de la vicepresidenta consignó que el Condominio Máximo y Florencia Kirchner que recibió como herencia -intervenido desde 2017 por la Justicia federal en el marco de la causa conocida como “Los Sauces” por el nombre de la inmobiliaria familiar-, tenía un valor a fines del 2019 de casi $9 millones. El jefe del bloque del Frente de Todos declaró que su participación accionaria en la inmobiliaria familiar Los Sauces SA equivale a $6,6 millones y en Hotesur SA -la sociedad dueña del Hotel Alto Calafate- más de $10 millones.

Además de Máximo Kirchner, los otros dos diputados que deberían pagar este nuevo tributo - cuyo tratamiento se aceleró como una suerte de “compensación ideológica” en medio de las críticas al “ajuste” contenido en el Presupuesto 2021 que envió el Gobierno-, son Benedetti, de Juntos por el Cambio, y De Mendiguren, actual presidente del BICE con licencia en su banca de legislador, y hoy alineado con el oficialismo.

Con un patrimonio declarado de $332,6 millones, Benedetti es el más rico de los diputados nacionales según sus declaraciones juradas 2019. Ese dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) - debería pagar $6.734.668 del impuesto a las grandes fortunas. Productor agropecuario oriundo de Larroque, Benedetti es el dueño del 75% de la Tierra Greda SA. Establecida en esa localidad entrerriana de la que fue intendente, valuó esa participación en $162,5 millones. También posee el mismo porcentaje de Tabare Inversiones SA, destinada a inversiones inmobiliarias, que consignó en casi $90 millones. El año pasado se desprendió del 22% que tenía en el frigorífico Carnes del Interior. Le vendió esa participación a una empresa santafesina también del rubro cárnico, Euro SA, y aún le quedan por cobrar $24 millones, según le explicó a Infobae.

Electo por segunda vez como diputado nacional en 2017 -antes lo había sido entre 2009 y 2013-, declaró un total de 8 inmuebles por $6 millones. En cuanto a vehículos, Benedetti es titular de un Audi Q5 Tronic Quattro modelo 2018 valuado en $3,4 millones. Ex presidente del Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos, del Consejo Empresario y de la Bolsa de Comercio de esta provincia, declaró activos en Uruguay por aproximadamente USD 1 millón ($40 millones que tenía en pesos uruguayos al valor del cambio a fines de 2019) por el cobro de dividendos de la filial de Tierra Greda en ese país. Su 75% accionario lo valuó en $2,4 millones.

De Mendiguren, en tanto, con un patrimonio declarado de $250,7 millones, tendría que hacer un “aporte” de $5.015.085, de acuerdo al dictamen aprobado por su bloque.

Al cierre del 2019, este empresario textil y ex diputado del Frente Renovador declaró tener 5 inmuebles por un total de $6,7 millones a valor fiscal. En cuanto a autos, consignó un Audi Todo Terreno Modelo Q7 valuado en $2.737.900. Asimismo, declaró títulos por $84 millones, de los cuales $70 millones son bonos norteamericanos, y el resto de España, y Bolivia. Sus acciones en ocho empresas y la tenencia en títulos sumaban, al cierre del ejercicio 2019, un total de $173,8 millones, un valor cercano a los USD 3 millones. Incluyen $48.174.539 en su empresa Cedeira Internacional, con la que informó un crédito a su favor de $5,5 millones. “Esta sociedad tenía los locales de (la cadena de artículos deportivos) Stock Center en su momento, y después me quedaron algunas propiedades”, explicó ante la consulta de este medio. También informó Obligaciones Negociables en la empresa de generación de energías renovables Genneia por $18.147.000, y otros $11.137.207 en la Ganadera San Rafael SAGF.

El cambio en el valor del dólar

Originalmente, el proyecto había intentado gravar los bienes primero al 31 de diciembre de 2019, y luego al 31 de marzo de 2020. Sin embargo, estas fechas fueron cuestionadas por la retroactividad del impuesto y a la doble imposición sobre un patrimonio ya alcanzado por el impuesto a los Bienes Personales. Finalmente, el oficialismo accedió a modificar la fecha de “corte” a la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo no está claro si para este “aporte solidario” por única vez será necesaria otra DDJJ.

Según datos de la AFIP, están en condiciones de pagarlo unas 9.300 personas y se recaudarían más de $307.000 millones, equivalentes a un punto porcentual del PBI. De acuerdo a las estimaciones del Frente de Todos, alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte tienen entre $200 a $400 millones.

Sin embargo, tributaristas consultados por Infobae estiman que será más amplio el universo de contribuyentes alcanzados ya que, al tomarse el patrimonio al momento en que entre en vigencia la ley -aproximadamente en dos o tres semanas-, los que tengan tenencias en dólares, deberán consignarlas en pesos al valor del dólar oficial a noviembre de 2020 -alrededor de unos -85-, lo que redundará en un patrimonio muy superior por la diferencia cambiaria al dólar del 31 de diciembre de 2019, cotizado por la AFIP en $59,69.

Tanto los diputados Máximo Kirchner, como Benedetti y De Mendiguren informaron tener dólares al cierre de 2019.

El hijo de la ex presidenta declaró más de USD2,8 millones recibidos como herencia tras la muerte de su padre, Nestor Kirchner, y de la donación en vida de su madre en 2016, en partes iguales a él y su hermana Florencia.

Benedetti dijo tener USD 11.500 y activos en Uruguay por aproximadamente USD 1 millón (40 millones en pesos uruguayos al valor del cambio a fines de 2019) por el cobro de dividendos de la filial de su empresa Tierra Greda en ese país.

En tanto De Mendiguren declaró que la mayor parte de su dinero se encontraba a finales del 2019 fuera del país, en distintas cuentas en Uruguay, España y EEUU que incluían USD 131.479 y 527.532 euros. “Son inversiones, y hubo una parte que heredé en España”, le explicó a Infobae. Su padre, Bruno, fue ministro de Relaciones Exteriores de España.

En cuanto a los senadores, Alperovich declaró USD 6,3 millones en dinero y depósitos, provenientes -según explico a Infobae- de “rentas de plazo fijo en dólares y ventas de acciones por $3.476.421” y “diferencias en el valor de cotización del dólar”, que le significaron otros $74.243.986.

Closs, en cambio, declaró tener a finales del 2019 en la divisa extranjera apenas USD 3.960, una cifra muy inferior a la tenencia en moneda norteamericana informada por Costa: USD 275.400.

Basualdo, en tanto, declaró a finales de 2019, más de USD 4 millones, por un crédito a su favor de la cadena holandesa de supermercados mayoristas Makro Argentina, por la venta de Basualdo SA en 2009 por USD 34 millones. “Esa plata me la pagaron en Estados Unidos y yo traje gran parte al país. Por esa operación de venta a Basualdo SA, me quedó un crédito a mi favor por contingencia por 10 años. Eran unos USD 4 millones, descontaron un millón y medio y me pagaron el saldo el 31 de agosto, a una tasa internacional”, precisó a Infobae.

Romero declaró apenas USD 49.5 dólares y el resto de sus ahorros en la moneda nacional por $1,4 millones. El senador salteño fue el único que votó el mes pasado en contra de que los legisladores no puedan comprar dólares.

¿Cómo se procesó la información?

El Congreso de la Nación dispone de un portal de datos abiertos, pero las declaraciones juradas de los legisladores no se encuentran en ese formato. Para acceder a las mismas, se buscó en el sitio de consultas de la Oficina Anticorrupción, recurso que no permite la descarga masiva por lo que hubo que buscar por año y por legislador, para descargar en cada caso el correspondiente documento en PDF.

Se usó la herramienta Tabula para la apertura de datos y llevar los datos a tablas que permitieran su procesamiento.

(Fuente: Infobae)