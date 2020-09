Basualdo, duro contra el impuesto a la riqueza

"Con esto estás espantando las inversiones y el negocio en blanco. Yo que tengo la plata en blanco tengo que pagar más ganancias, por la mentalidad de esta gente. Le das un premio de moratoria a gente que sí puede pagar o que si evadieron y al no declarar eso tienen 190 millones, y a los que llegan a 200 millones que hoy están en blanco tienen que pagar este impuesto y los castigan”, opinó el senador sanjuanino Roberto Basualdo sobre el proyecto que impulsa el oficialismo y que acaba de ingresar por el Senado sobre el llamado “impuesto a la riqueza”.

Se trata de la contribución por única vez que alcanza a las fortunas de más de $200 millones, a unas 12.000 personas que pagarían un gravamen de entre 2 y 3,5% de sus grandes fortunas. Además de votar la norma, a Basualdo es muy probable que le toque tributar ya que es un empresario exitoso con alto patrimonio declarado.

El senador dijo que no sabe si le tocaría contribuir: “sería lo de menos si me alcanza o no a mí, no sé si me alcanza, no he estado con el contador. Pero olvídate si pago o no yo, esto es un problema de que el que tenga que pagar lo va a espantar para que haga inversiones. Yo digo que el problema no es el impuesto sino la inversión”.

"Al empresario pedile inversión y le sacas más plata con el impuesto, pero generando trabajo. Yo presenté un proyecto para eso, pero lo ignoraron en Buenos Aires, lo han cajoneado”, indicó. Agregó que “yo no llego con $5.000 a fin de mes, no tengo efectivo sino bienes, todo lo que tengo lo tengo invertido, mis hijas tienen más sencillo en su cuenta corriente que yo. Al efectivo yo lo dono o reinvierto”.

Y concluyó que “no tengo idea cómo se va a trabajar en el bloque pero cualquiera con sentido común no lo va a aprobar. Dame la caña de pescar, no el pescado”.