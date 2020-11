La re-reelección de intendentes asoma otra vez

Los tres intendentes de mayor aprobación de gestión según el consultor Antonio De Tommaso (IOPPS), son Cristian Andino, Fabián Gramajo y Fabián Martín. Los tres –y varios más- se encuentran en la misma posición: están cursando su segundo mandato consecutivo y en 2023 se verán impedidos de postularse otra vez para ese cargo. Sin embargo, comenzó a rondar otra vez la idea de habilitar la re-reelección para equiparar a los jefes comunales con el gobernador de la provincia, que tiene esa posibilidad desde la enmienda constitucional de 2011.

En realidad son 11 los intendentes ya reelectos en los 19 departamentos, que deberían buscar un nuevo horizonte en 2023 y dejar un heredero o heredera. Para habilitar terceros mandatos para todos ellos, habría que recurrir nuevamente a una enmienda constitucional, lo cual supone un fenomenal acuerdo político previo. En primer lugar, un guiño de Sergio Uñac, que hoy tiene otras prioridades. Y luego también un pacto transversal entre oficialismo y oposición porque se requiere el voto de los dos tercios de la Cámara de Diputados.

Además de Andino (San Martín), Gramajo (Chimbas) y Martín (Rivadavia), la nómina de reelectos se completa con Juan Carlos Quiroga Moyano (25 de Mayo), Jorge Castañeda (Calingasta), Miguel Vega (Jáchal), Mario Martín (Sarmiento), Gustavo Núñez (9 de Julio), Miguel Atampiz (Zonda), Leopoldo Soler (Ullum) y Omar Ortiz (Valle Fértil). Según dijo De Tommaso el pasado martes en Paren las Rotativas (martes a las 22 por Canal 13), ninguno está reprobado en sus respectivos electorados, más allá de la destacada performance de los tres primeros.

Hay voces diversas acerca de disparar una adecuación normativa para habilitarlos a ir por un tercer mandato consecutivo. Una fuente del entorno gramajista reveló que se habló del asunto con el gobernador en la víspera de los comicios de 2019 pero el pocitano se mostró reticente. Uñac le contestó al chimbero que abrir el debate implicaba correr un riesgo innecesario. Existe la presunción de que las re-reelecciones no están bien vistas por la opinión pública. Sin embargo, el tema se reinstaló en por boca del presidente Alberto Fernández.

El martes 3 de noviembre encabezó un encuentro con intendentes de provincia de Buenos Aires. "Sería idiota no reconocer que si la gente vota una, dos o tres veces a alguien es porque algo bueno debe haber hecho. Y no debemos ir en contra de la voluntad popular”, señaló Fernández según reprodujo el diario Página 12 al día siguiente. El 80 por ciento de los caciques bonaerenses debería dar un paso al costado en 2023 por una ley sancionada en 2016 a instancias de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, en acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa. Los vientos cambiaron y hasta los jefes comunales del macrismo aguardan expectantes alguna novedad al respecto.

En San Juan, Gramajo es uno de los que mide el escenario atento a ese espejo nacional. En el caso de Andino, trascendió que tiene un semillero de dirigentes tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo para coronar al sucesor o sucesora. El desafío será mantener el poder en el distrito después de la fallida experiencia de Pablo Santibañez, que entró como opción de continuidad y terminó rompiendo al poco andar. El cacique sanmartiniano se solidificó en su distrito nuevamente y ahora dependerá del acuerdo que pueda cerrar con Uñac para reperfilar su futuro fuera del municipio.

Por su parte, Martín es uno de los nombres que mayor expectativa genera dentro del Frente Con Vos para pegar el salto provincial en 2023. E incluso hay quienes se atrevieron a ponerlo en consideración para las legislativas del año próximo. Todo parece encaminado para que se aparte del municipio. Sin embargo, es válido preguntarse: ¿qué pasaría si súbitamente todos tuvieran la posibilidad de quedarse otros cuatro años?

La reforma de la Carta Orgánica de Chimbas fue uno de los puntos surgidos en el Acuerdo San Juan. Todos los partidos integrantes de esa mesa política departamental, incluido Juntos por el Cambio, coincidieron en que la norma municipal merecía una pasada en limpio por varios temas. Entre otros, la cantidad de periodos consecutivos. Se sumaron además todos los jefes comunales de la democracia, desde Eduardo Atampiz hasta Mario Tello y José “Pepe” Camacho.

Hay un contraste que justifica también la apertura del debate. Mientras el intendente tiene el límite de hasta dos mandatos consecutivos, los concejales pueden ser reelectos de manera indefinida. Ponerles coto a los ediles es uno de los fundamentos de la reforma de la Carta Orgánica de Chimbas propuesta en el Acuerdo San Juan.

Pero este contraste está también replicado en la Constitución Provincial y genera ruidos. El artículo 244 dice expresamente que el intendente “dura cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto por un periodo consecutivo más”. En el artículo 245 se refiere a los concejales: “duran cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos”. Está regulado de esta manera desde 1986, cuando fue sancionada la norma fundamental y nunca más se modificó.

La enmienda, no obstante, solo permite alterar un solo artículo. Para hacer una modificación más profunda habría que convocar a una reforma integral y nadie está pensando en tanto.

La única enmienda aplicada a la Constitución Provincial ocurrió el 17 de marzo de 2011, cuando a instancias del entonces gobernador José Luis Gioja se retocó el artículo 175, que quedó redactado de la siguiente manera: “El gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces". Darles a los intendentes la misma chance implicaría imitar aquel procedimiento sucedido hace casi una década.

La enmienda está regulada en el artículo 277 del propio texto constitucional. Está limitada a un solo artículo y requiere mayoría especial de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados. Luego deberá ser sometida al voto en la primera elección que se realice. Solo después de pasar por esa consulta popular por el sí o el no, la enmienda quedará incorporada definitivamente. Este tipo de reformas solo puede llevarse a cabo en intervalos de por lo menos dos años.

La oportunidad de discutir en 2021 una nueva enmienda constitucional para habilitar a los intendentes a ir por la re-reelección está atada a la consulta popular que debería hacerse cuando haya que votar por legisladores nacionales. En 2011, no obstante, se hizo una convocatoria específica para el sí o el no y fue motivo de discusión jurídica y política. Pero eso ya es historia.

El calendario electoral de 2021 está todavía en ciernes, luego de que Uñac lanzara el 2 de noviembre la iniciativa para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por única vez, para reducir el riesgo de contagios en pandemia y bajar el gasto público. Hubo una adhesión mayoritaria de gobernadores y el propio Massa recibió al sanjuanino para conformar una mesa de consenso en el Congreso de la Nación.

Transitando la segunda mitad de noviembre, el 2020 está prácticamente terminado y la cuestión electoral aparece cada vez con mayor nitidez en el horizonte. Para los intendentes sanjuaninos es ahora o nunca. El asunto de la re-reelección tiene un halo de tabú, pero saben que si dejan pasar el tiempo no habrá la menor chance de al menos instalar el debate. Por el momento, la rosca seguirá off the record.