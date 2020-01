Denuncia a una asesora de Menores por no intervenir en el caso de la nena santaluceña

Una asesora oficial de menores se encuentra en el centro de una polémica debido a que, según denunciaron, no habría contestado el pedido de intervención en el caso de la niña de dos años que encontraron deambulando sola en plena madrugada de Santa Lucía. Se trata de Soledad Medina, quien cumple la función de ser la representante ante la Justicia de los menores cuyos padres no pueden hacerlo, porque están involucrados o porque no están disponibles.

El problema habría empezado el pasado miércoles 1 de enero, cuando la Policía intentó comunicarse con la funcionaria judicial para pedir su intervención en el caso de la nena hallada sola. Después de varios intentos de dar con ella para que fuera a asistir a la niña, terminaron comunicándose con otra funcionaria judicial que actuó como subrogante: Mónica Sefair.

Poco después Medina aseguró que no hubo un intento de comunicarse con ella ese miércoles cerca de las 7:30. Pero la situación habría pasado a mano de las autoridades del Ministerio Público fiscal, que podría empezar una investigación y hasta un sumario contra la funcionaria. A cargo de la investigación quedó el fiscal Eduardo Mallea.