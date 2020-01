Sorpresa: Colombo habló bien de Alberto Fernández ¿qué dijo?

“Es prematuro dar una opinión pero me sorprendió para bien Fernández”, analizó el líder de Actuar y miembro de Cambiemos, Rodolfo Colombo, en diálogo con Tiempo de San Juan.

El ex radical viene de ser candidato en las últimas elecciones en sociedad con el macrismo, además de conservar su cargo como jefe de la delegación provincial de Anses porque no se ha anunciado a su sucesor desde el PJ, es decir que le toca ejecutar políticas del Gobierno del que es opositor.

“Veremos cómo sigue. Veremos el kirchnerismo cuánto le permite, lo deja o no deja, Cristina, la provincia de Buenos Aires, el Congreso, tienen una mayoría muy fuerte. Si me preguntan, el año que viene creo que también será una bisagra para el Gobierno. Dios quiera que nos vaya bien, quiero que le vaya bien a Fernández, un año y medio, dos años… Argentina no puede estar un segundo sin luchar contra la inflación, de no generar empleo, de que el mundo no nos vea con seriedad, así que esperamos que eso sea lo que prime. En mes y medio es difícil juzgarlo”, opinó Colombo consultado por Tiempo de San Juan, al participar en un acto encabezado por Sergio Uñac.

Incluso, Colombo habló en interesantes términos de las polémicas declaraciones de Mauricio Macri, tras reaparecer el ex presidente en un acto político en Villa La Angostura donde expresó que él había advertido a su equipo sobre el riesgo de tomar deuda eternamente, pero no accionó para evitarlo. “La verdad que hoy hablar de cuestiones de otros no me parece. Sí hay que hacer autocrítica porque hay cosas que se han hecho mal y cosas que no se hicieron pero no de manera informal. Hoy es el ex presidente, que generó muchas expectativas hace 4 años y me parece que los argentinos hemos sufrido mucho. Hay que hacer autocrítica con seriedad y no trasladar las culpas”, sentenció el líder de Actuar este lunes.

Colombo con Pichetto y los socios de Cambiemos, en la campaña 2019.

Empleado de planta

Colombo habló también sobre qué piensa hacer con su cargo en Anses, una vez que haya nuevo jefe designado por la gestión de Fernández. “Hay un cuestión administrativa de continuidad lógica que la administración tiene que seguir, hay una firma digital que solo la tiene el jefe, entonces estamos a la espera de cuando venga el nuevo jefe podamos hacer la transición y cederle el lugar con todo gusto. Inclusive también me encantaría, con quien sea, poder hablar de lo uno hizo y de lo que falta por hacer, Anses es un lugar maravilloso y me parece que es muy bueno que quien venga esté a disposición de todos los sanjuaninos”, dijo.

Explicó que si quiere puede quedarse como empleado de planta permanente en el organismo estatal nacional. “Hay organismos autónomos, que Anses es uno de ellos, que uno tiene que rendir una especie de concurso entonces a los 6 meses ya tenemos estabilidad. Pero en el caso personal mío es muy difícil que yo tome la decisión de quedarme. Con todo el honor que significa una jefatura de este tipo siempre la tuve a la formación, incluida desde mi casa, de la jefatura política”.

Ahondó sobre sus planes que “son lo que he hecho siempre. Es el primer cargo que yo tengo desde que lanzamos el partido (Actuar) desde 2003, coordinar nuestros equipos porque tenemos concejales, diputado, fortalecer con Marcelo (Orrego) el espacio. Consideramos que la bisagra de la elección fue muy importante para nosotros, porque el 40% de los sanjuaninos nos dio el respaldo con una fortaleza enorme para lo que va a venir. Por eso, la idea militar y expandir, y también volver a mi estudio de abogado”.

Dijo que está intacto el vínculo con los socios del Frente Juntos para el Cambio, además del basualdismo-orreguismo, la UCR y el PRO, entre otros. Y que van a hacer todo el esfuerzo para que su espacio político compita en las legislativas de 2021.