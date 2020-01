Cómo será la agenda de Alberto Fernández en su visita a Israel

El presidente Alberto Fernández llegará este miércoles a Israel para participar en Jerusalén del Foro Internacional de Líderes que brindaran tributo a las víctimas del Holocausto judío.

En lo que constituye su primer viaje oficial, dejando la presidencia a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, el primer mandatario compartirá también una cena privada con numerosos presidentes y jefes de gobiernos que ya confirmaron su participación al evento.

El jefe de Estado partirá este martes al mediodía en un vuelo de Alitalia con destino a Israel. Fernández irá acompañado de una breve comitiva, su pareja Fabiola Yáñez, el canciller Felipe Sola, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi y Gustavo Beliz.

El mismo miércoles el jefe de Estado asistirá a una cena junto con los principales mandatarios de diversas partes del mundo. Ya confirmaron su asistencia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de Rusia, Vladimir Putin, el príncipe de Gales, el presidente de Alemania, el Rey de España, el Rey de Bélgica, el presidente de Italia, el Gobernador de Australia por citar solo algunas de las personalidades.

La cena está prevista para unos 250 invitados y para este evento se ha construido tres áreas especiales. El gobierno de Israel viene llevando a cabo ensayos previendo el desplazamiento y la seguridad de los líderes que participarán del evento. La cena será servida por 200 camareros e incluirá platos típicos israelíes elaborados con productos locales.

Luego de las palabras del presidente Reuven Rivlin, también lo hará el Rey Felipe VI de España en nombre de los líderes, como asimismo experto en Holocausto, Profesor Yehuda Bauer.

Los cantantes israelíes David D'Or, Miri Mesika y Amir Benayoun interpretarán la canción 'The Last Survivor', Shlomi Shaban interpretará un arreglo especial de 'Dance Me to the End of Love' de Leonard Cohen, acompañado por el violinista Vladimir Reider de la Orquesta de Cámara de Israel, quien tocará un violín que sobrevivió al Holocausto cuando su padre lo utilizó para recordar la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en 1945.

El jueves el jefe de Estado participará de una ceremonia que se realizará en el Museo Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén, junto a otros líderes internacionales. El encuentro lleva como título “Recordando el Holocausto, luchando contra el Antisemitismo”



En tanto, el viernes a las 10 horas de Israel -5.am hora local- el jefe de Estado será recibido por el presidente de Israel, Rivlin. Esta es la primera reunión bilateral confirmada pero no se descarta que Fernández pueda mantener otros encuentros, como por ejemplo, con Emanuel Macron, quien lo invitó a visitar Francia, pero por cuestiones de agenda aún no fue posible concretar dicha visita.

El presidente Fernández retornará el mismo viernes para llegar a Buenos Aires el sábado. Cabe recordar que el viernes 31 tiene el encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano y no se descarta que pueda visitar otro país europeo.

Fuente: Ámbito