Un ex vicepresidente podría ser el nuevo embajador en Perú

Carlos "Chacho” Álvarez podría ser el próximo embajador en Perú bajo la gestión de Alberto Fernández. El ex vicepresidente y referente del FREPASO argentino necesita el visto bueno de las autoridades gubernamentales de Lima, además de la aprobación del Senado.

El presidente Fernández lo designó para ocupar el lugar que dejará Jorge Yoma, quien fue embajador en ese país durante el mandato del ingeniero Mauricio Macri.

El nombramiento de Álvarez se suma a otras designaciones de personalidades de la política en representaciones diplomáticas: están el ex candidato presidencial y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli en Brasil; el ex canciller Rafael Bielsa en Chile; Carlos Tomada en México; y Jorge Argüello en Estados Unidos.

Este sería el regreso de Álvarez (71 años) a la función diplomática."Chacho" fue entre 2005 y 2009 presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur -con sede en Montevideo- y ejerció el cargo de secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) desde 2011 hasta 2017.