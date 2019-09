Macri relanza su campaña con una marcha de "Sí se puede" 

Empeñado en revertir la dura derrota electoral de las primarias, el presidente Mauricio Macri lanza esta tarde en el barrio porteño de Belgrano sus marchas del “Sí, se puede”. En su discurso, Macri reconoció “que estos años fueron difíciles y la clase media fue la que hizo más esfuerzo, pero los escuché, tomé nota, aprendí”, al tiempo que aseguró que “hoy estamos mejor parados que hace cuatro años para empezar a crecer, y además entendimos algo importantísimo, esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie”.

Tras el acto de hoy, el Presidente tiene previsto realizar esas actividades de campaña en Junín, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, de acuerdo al cronograma elaborado por el equipo de Juntos por el Cambio.

La primera en tomar la palabra ante las miles de personas que se congregaron en Barrancas de Belgrano fue Elisa Carrió. La diputada aseguró que “la lucha ya no es por la libertad ni por la economía sino por la dignidad de los pueblos”.

“Yo confío en Mauricio Macri. Sé de dónde viene, sé los problemas que ha tenido, sé la voluntad inquebrantable de cambiar este país en serio y de llevarlo a la República”, dijo Carrió enfervorizada ante una multitud que contestaba ante cada frase.



Luego, la líder de la Coalición Cívica bromeó con que el Presidente “siente mucho, pero el problema es que es ingeniero”. Y remató: “A los ingeniero las mujeres le piden casamiento porque si no, no se animan”.

Carrió también hizo referencia al mal resultado de las PASO: “El día del búnker ese trágico yo era la única segura de que ganamos en octubre. Porque ustedes estaban dormidos. A lo mejor no todos, pero todos van a estar despiertos hasta las tres de la mañana el 27 de octubre”.

“Queremos justicia, no queremos venganza. Queremos paz, no queremos violencia. Y nos comprometemos a respetar a nuestros adversarios, pero les pedimos que respeten nuestro derechos y que no prime la venganza”, arengó. La concurrencia gritaba “si” y “no” ante cada proclama.

Luego fue el turno del candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, quien adoptó un tono mucho más serio. “La única batalla que se pierde es la que no se da, vamos a ganar esta elección”, afirmó.

Pero Pichetto también le pidió a los argentinos que “escuchen y analicen qué están diciendo los candidatos del Frente de Todos”. En ese sentido, señaló que el ex juez de la Corte Suprema planteó hace pocos días la necesidad de una reforma constitucional y que los movimientos sociales, a través de Juan Grabois, propusieron una reforma agraria.

“Vamos a ganar las elecciones, vamos a seguir gobernando”, concluyó entre aplausos.

Dispuesto a recorrer 30 ciudades en 30 días para dejar de lado la campaña virtual y retomar el contacto con la población tras haber abandonado los clásicos timbreos, el jefe de Estado confía en que este tipo de movilizaciones lo ayudará a alcanzar el balotaje del 24 de noviembre para definir mano a mano en las urnas contra el postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Pese a que a lo largo de su gestión casi nunca se anticipaban con varios días de antelación los lugares que visitaría, la búsqueda de la reelección lo llevó a comunicar en las redes sociales su raid día a día.

La segunda parada será el distrito bonaerense de Junín, al que arribará el próximo lunes: "Te invito a que te sumes y le avises también a tu familia y amigos. Nos vemos el lunes ahí", manifestó a través de su cuenta de Twitter.

En tanto, al otro día estará en Córdoba, visitando Tránsito, Santiago Temple y Río Primero: "Te espero. Por favor avisale a tus conocidos que nos vemos ahí. Vamos Córdoba!!!", reza el mensaje publicado por Macri.

Esperanza, Humboldt y Nuevo Torino, en Santa Fe, recibirán al líder del PRO el próximo miércoles, así como el jueves estará en las ciudades entrerrianas de Concepción del Uruguay y La Paz,ante lo cual remarcó que "es importante que todos los entrerrianos que apoyan el cambio se sumen".

Con el anuncio de esas convocatorias, Macri intenta instalar en las redes sociales el hashtag "#YoVoy", al tiempo que utiliza un tono coloquial y no repite los textos de las invitaciones, para no estandarizarlas.

Noticia en desarrollo