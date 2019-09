Uñac y Schiaretti firmaron un pacto con el cura Brochero y la Difunta Correa de testigos

San Juan y Córdoba se comprometieron hoy a fortalecer la actividad turística en ambas provincias y dos figuras clave de la idiosincrasia de los cordobeses y de los sanjuaninos estuvieron presentes. El gobernador cordobés Juan Schiaretti le obsequió a Sergio Uñac una estatuilla del curita milagroso y el sanjuanino retribuyó el gesto dándole un libro sobre la Difunta Correa. Ese fue el preludio de la firma a de un convenio de apoyo mutuo para desarrollar el turismo. La foto de ambas personalidades con gran peso en el PJ nacional, antes de las presidenciables, no es un dato menor en el marco de mostrar un PJ unido en todo el país.

"Gran gobernador de San Juan" destacó Schiaretti al iniciar su discurso. Para nosotros es una enorme alegría estar en la víspera del día del turismo compartir esto con San Juan de promocionar el turismo que es una tarea conjunta. No hay forma de desarrollar el turismo si no es en conjunción de los sectores público y privado. San Juan tiene un potencial turístico fenomenal. No hay nada como Ischigualasto y no hay otro valle en cordillera como el de Calingasta. La verdad que San Juan a los cordobeses nos encanta, sus bellezas y su gente, por el espíritu amigable y familiero", elogió Schiaretti a San Juan con tono alegre.

El convenio de colaboración recíproca tiene como objeto de desarrollar acciones para el fortalecimiento de la actividad turística de interés común.

Ambas autoridades se comprometieron a contribuir a la consolidación de la actividad turística como eje estratégico socio-cultural y económico, desarrollando programas y acciones vinculados al fomento, desarrollo y promoción de la actividad que posibilitan la práctica de un turismo sustentable en San Juan y Córdoba.

En este marco, el desarrollo turístico sustentable en ambos territorios será a través de la facilitación del flujo turístico entre las dos provincias.

Otro de los objetivos que incluye el convenio es el intercambio y cooperación de desarrollos referidos al Enoturismo, fomentando esta actividad por medio de actividades de promoción conjunta de la misma.

Además, este compromiso bilateral apunta a promover la colaboración entre productores gastronómicos locales, vinculándolos con el sector turístico para potenciar el turismo gastronómico y el desarrollo social de ambas provincias.

Cabe destacar que a través de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M y el Ministerio de Turismo y Cultura se llevarán adelante en conjunto el desarrollo de los objetivos y actividades del convenio celebrado durante la jornada de hoy en la Sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno.

Venite a San Juan: trailer nuevo y feria en Córdoba

En el marco de la campaña promocional Venite a San Juan, se presentó el nuevo trailer itinerante que recorrerá no sólo el interior de la provincia sino otros puntos del país. El mismo cuenta con tres sectores. Uno con realidad virtual, a través de la cual se muestra el Parque La Quebrada de Zonda. Otro espacio exhibe productos de San Juan, mientras que en otro sector se encuentran disponibles atriles con trivias generales sobre la actividad turística local.

El trailer se financió a través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) con la convocatoria Apoyo al Sector Turístico (ASETUR), bajo el acuerdo de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología de la Provincia.

Por otro lado, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, anunció que la Feria Gastronómica “Venite a San Juan” se realizará en Córdoba los próximos 19 y 20 de octubre, junto al Ministerio de Producción y Desarrollo Económico.

Este evento se llevará a cabo por segunda vez, luego de realizarse con gran éxito en el Hipódromo de Palermo de Buenos Aires el 7 y 8 de septiembre de este año. Allí, más de 12 mil personas disfrutaron de la gastronomía local con atractivas propuesta como stands con productores, experiencias gastronómicas y la delicia de la punta de espalda.

De esta manera, ésta será la primera acción que se realizarán en conjunto San Juan y Córdoba, luego de la firma del convenio de colaboración recíproca.