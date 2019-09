Alberto Fernández: “La pobreza no se resuelve poniendo plata en los planes sociales”

El candidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández aseguró que el Gobierno de Mauricio Macri “se va a ir con una pobreza cercana al 40%” y consideró que “atender la pobreza es generar condiciones de desarrollo, no darles plata a los pobres para que los pobres sobrevivan en la pobreza”.

En una larga entrevista con Viviana Canosa en radio Milenium, Fernández se refirió a distintos temas, como sus viajes a Bolivia y Perú, las elecciones en Mendoza, las protestas de las organizaciones sociales, los comicios a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, su relación con Cristina Kirchner, entre otros.

Respecto de sus visitas a Bolivia y Perú, Fernández dijo que con el mandatario boliviano Evo Morales “reafirmamos nuestra vocación latinoamericana. Evo va a una elección que todo indica que va a ganar con facilidad y eso es algo tranquilizador para la región”. En tanto, respecto de Martín Vizcarra, Fernández dijo: “Fue alguien realmente interesante. Fui con la idea de encontrarme con alguien del Grupo de Lima como los que nosotros conocemos que apoyan a Macri, pero me pareció un hombre de mucha moderación, con mucho criterio. Con una posición muy correcta frente a Venezuela y la idea de que los venezolanos resuelvan sus problemas ellos”.

Evo Morales y Alberto Fernández

En tanto, habló de su viaje a Mendoza en la previa de las elecciones de este domingo y aseguró: “Quisiera que gane Anabel (Fernández Sagasti). Es una mujer joven, con un gran futuro, con mucha capacidad, que piensa muy parecido a nosotros. Es mucho más fácil construir un país con los que piensan parecido”.

Por otro lado se refirió al plan de capitales rotativas: “La integración es muy importante en este país. Ayer en Mendoza hicimos algo muy importante. La idea es tratar de sacar el manejo de la Argentina de Buenos Aires. Es muy difícil entender el interior si uno no va al interior. Cuando uno va a Mendoza y ve los problemas que pasan los bodegueros, se da cuenta de lo que le cuesta a una provincia mantener su economía”. “Ir una vez al mes a una provincia, quedarnos tres o cuatro días y recibir todo el conflicto de la provincia y comenzar a resolverlo ahí. La medida fue muy bien recibida por los gobernadores”, detalló.

Alberto Fernández y Anabel Fernández Sagasti junto a un grupo de gobernadores en Mendoza (@sergiounac)

En otro tramo de la entrevista Canosa le consultó a Fernández respecto de su postura sobre las protestas que colapsan el centro porteño: “La gente sale con toda la razón del mundo. Creo que el Gobierno no entiende la pobreza. En realidad hay un tema muy serio de pobreza, que no se resuelve poniendo plata en los planes sociales, se resuelve reactivado la economía y dando trabajo. Yo entiendo, (la ministra de Desarrollo Social Carolina) Stanley tiene que lidiar con un gobierno al que no le preocupa desarrollar la economía, y entonces la pobreza no para de crecer”.

En esa línea, dijo que el Gobierno de Macri “se va a ir con una pobreza cercana al 40%. Mandaron a 5.000.000 de personas a la pobreza en cuatro años, para eso no hay dinero que alcance”.

“Cuando la gente sale a la calle harta porque no encuentran respuestas, no se los puede llamar sediciosos. Yo entiendo cada uno de los reclamos, pero lo que digo es que salir a la calle hoy es riesgoso porque puede ocurrir que alguno cometa una locura, le pega un palazo a uno, comienza una trifulca, y cuando nosotros terminamos con un muerto en las calles sufrimos todos”, consideró. A continuación, dijo: “Lo mejor es que eso no ocurra, y por eso digo que no hay que tentar a las bestias. Por eso insisto en que no hay que salir a las calles”.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Por otro lado, acusó al Gobierno de estar compuesto “por ladrones de guante blanco”: “Cómo cambiaron las cosas. Evita dijo: ‘donde hay una necesidad hay un derecho’, y para el macrismo, donde hay una necesidad hay un negocio. Así funcionaron todo este tiempo y el negocio fue solo para los amigos en detrimento de la gente. Es penoso”.

Por último, se refirió a su relación con Cristina Kirchner; dijo que la ex presidente “está muy bien” y aseguró: “Me entiendo muy bien con ella, los dos celebramos nuestro acercamiento y por eso lo cuidamos mucho”. “Me siento muy cómodo con ella, más allá del afecto que uno siente por una amiga, cuando hablamos de política me siento correspondido y participativo con lo que ella piensa”, concluyó.

Fuente: Infobae