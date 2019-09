Los detalles sobre el gabinete y primeras medidas de Baistrocchi en Capital

En el marco de la transición, Emilio Baistrocchi ya se empezó a reunir con Franco Aranda y juntos están viendo el diseño del presupuesto que tendrá la Municipalidad de la Capital en 2020. El de los fondos es un tema clave en medio de la debacle económica del país y el intendente electo ya planifica medidas en pos de achicar gastos, con vistas a los cuatro años que se vienen desde diciembre.

Una meta urgente es cambiar la matriz presupuestaria que hoy es de 97% para gastos administrativos y 3% de obra pública, apuntando a parecerse a la Provincia que tiene una relación 70-30 para generar mano de obra y desarrollo productivo, según dijo el actual ministro de Gobierno.

Sobre la planta política que prevé tener en Capital, el futuro intendente, en diálogo con Tiempo de San Juan, habló de austeridad y de mayor eficiencia. Aseguró que hay que hacer un análisis de lo que hay y de lo que se necesita y que “algo se va a reducir”.

Lo que sí tiene definido Baistrocchi es que conservará el organigrama central que tiene hoy Aranda: un coordinador de gabinete “porque me parece una función importante, bastante política”, un secretario de Gobierno (cargo que hoy no ocupa nadie en la gestión arandista), un secretario de Servicios, un secretario de Obras y un secretario de Cultura, Los “retoques” en la cantidad de funcionarios, se planean para abajo, en las direcciones por ejemplo. No quiere crear ninguna nueva secretaría.

¿Quiénes serán los elegidos? Baistrocchi dijo sobre el gabinete que “ya hay nombres que suenan más fuertes en mi cabeza que otros” pero no quiso dilucidar nada. Afirmó que piensa en sus colaboradores por su eficiencia más que por su género, y anticipó que se va a llevar a Capital, además de los electos, a “algunos” funcionarios del Ministerio, siempre con la claridad de que el gobernador Uñac definirá primero con quién quiere quedarse para la próxima gestión provincial. Todavía no le ofrece ningún cargo a nadie, afirmó, pero lo hará después de las elecciones de octubre. Incluso no descartó conservar él colaboradores actuales de Aranda “porque somos del mismo espacio político”.

Obras prioritarias

Para la campaña que culminó con las elecciones en junio, Baistroicchi presentó una ambiciosa plataforma de propuestas. En ese entonces, el contexto económico nacional era complicado, pero ahora es dramático y hay mucha incertidumbre sobre si se profundizará el año que viene. “Tenemos que ser prudentes y no despilfarrar”, resumió el intendente electo sobre la aplicabilidad del modelo que prometió a los capitalinos. “Vamos a tener un 2020 con complicaciones presupuestarias”, se lamentó.

Sobre qué obras atenderá primero, dijo que son dos: la feria municipal y el matadero. El plan con la feria es refuncionalizar y remodelar el tradicional mercado de abasto. Y con el matadero es decidir qué harán con el predio sobre Ruta 40 que queda libre con la puesta en marcha de la Planta de Faenamiento Provincial, que trasladará todas esas actividades a Rawson. “Esas obras van a insumir parte importante del presupuesto del año que viene y eventualmente las tendremos que hacer con ayuda de la provincia”, dijo.

Además, para el primer año de gestión, Baistrocchi promete aplicar el plan de reorganización del tránsito, con arterias multimodales, alentando el uso de medios alternativos de transporte como la bicicleta y el transporte público. También buscarán iniciar el hospital veterinario para lograr tener menos animales en situación de calle en Capital.

¿Qué pasará con los trabajadores?

“Capital tiene una planta permanente importante de casi 1.000 personas, un poco más de 1.000 contratados y más pasantes aún. Nosotros no vamos a tocar el trabajo de la persona, vamos a contar con todos y creemos que hay muchísimas tareas en Capital por hacer. Seguramente se hará readecuación de tareas pero eso lo vamos a determinar en función de lo que veamos cuando estemos. Haremos lo que haya que hacer, con el consenso del trabajador pero sobre todas las cosas en función de las necesidades de los capitalinos”, dijo Baistrocchi.

Estacionamiento y basura

Sobre qué hará con servicios específicos, Baistrocchi dijo sobre el estacionamiento ordenado que “hay que verlo, pero el ECO es un sistema que funciona bien y creo que se puede extender”. Respecto del sistema de recolección de residuos automático y con contenedores fijos, aseguró que “es algo que el vecino ha ponderado, la idea es mantenerlo y mejorarlo si se puede”.