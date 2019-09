Sánchez a Nación: “por falta de diálogo es posible que estemos haciendo un mal uso de los recursos”

En el ministerio de Desarrollo Humano los pedidos de asistencia alimentaria no dejan de llegar, pero la falta de envío de fondos de Nación en conjunto con la devastadora crisis económica han complicado las cosas al punto tal que las autoridades locales han declarado la emergencia alimentaria. Pedido que se suman otros ministros de la cartera social con realidades similares en sus provincias.

El problema es que además de no actualizar las sumas de dinero para los programas de asistencia social, no hay un dialogo de cooperación entre las partes.

Así lo aseguró el ministro Armando Sánchez a Tiempo de San Juan. “Con Gimena Martinazzo (Coordinadora de Asistencia Social a nivel Nación) no hay relación, tampoco con la ministra Standley. Nosotros queremos cruzar datos pero del otro lado no hay predisposición a nada. De nuestra parte queremos saber qué es lo que envían desde Nación. La preocupación más grande es saber si estamos asistiendo a la misma persona o no, porque con esta falta de información es posible que se estén repartiendo dos módulos o más al mismo beneficiario, y eso habla de un claro derroche de las cuentas del Estado” sostuvo.

Al mismo tiempo dijo que “nosotros ya estamos conectados con los municipios para que quienes retiran módulos municipales no pasen por el ministerio. Pero no hay dialogo, no solamente en la provincia, sino tampoco a nivel nacional. Hemos pedido varias reuniones con la ministra Standley o con sus equipos pero lamentablemente no hay respuesta”.

Por otra parte y en relación a la situación que atraviesa puntualmente San Juan, el titular de la cartera social dijo que “nosotros en estos momentos tenemos 295 escuelas de jornadas completas, son aproximadamente 25 mil chicos donde tenemos que asistirlos y así mismo en toda la provincia tenemos un poco más de 130 merenderos. Y si bien son programas nacionales, la mayor parte de la plata la ponemos nosotros”. En total es más de 80% según sostuvo el funcionario.

En otra oportunidad y con el fin de ampliar lo que sucede, Sánchez dijo que en su cartera no pasaban “de 180 números por día. Hoy llegamos a 500 pedidos. Hay gente que hace fila desde la madrugada esperando a que le demos el número para la atención”.