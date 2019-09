Furioso, Gattoni calificó de poco serio a Dietrich y anuncio más juicios a Vialidad

La pelea entre Nación y Provincia por los fondos sumará dos nuevos juicios, según adelantó este martes en la mañana el ministro de Hacienda de San Juan, Roberto Gattoni. El sanjuanino se mostró molesto por las declaraciones de Eduardo Plasencia, el Coordinador de Gestión de Vialidad Nacional, que estuvo en San Juan y dijo que la falta de pago de los compromisos de Nación con la provincia se debía a irregularidades en la presentación de documentos y que Uñac estaba “mal asesorado”.

El sanjuanino criticó que busquen “discutir sobre documentación después de que el mismo ministro Dietrich cuando vino dijo ‘los 800 millones los vamos a pagar en 4 cuotas de 200’”. Además apuntó fuerte contra el funcionario nacional y dijo que “si un ministro de la Nación hace una nueva propuesta de pago, no paga y después dice que falta documentación la verdad que no me parece muy serio”.

Pero los plazos de pago incumplidos no son lo único que tiene enojado al Ministro de Hacienda local, ya que reclamó que “no cumplen con la vacuna de la meningitis, no cumplen con los presos federales, nos deben tres años de presos federales, no cumplen con la Ruta 40 Norte, ¿por qué van a creer que nosotros somos los que no cumplimos con alguna documentación?”. Gattoni analizó que “en un convenio, si a usted le falta una documentación, no paga ninguna cuota, no paga tres cuotas y después deja de pagar”.

Para la gestión local la respuesta llegará de la mano de la Justicia, donde sumarán dos denuncias más por incumplimientos durante el mes. Se tratarían de la tercera y cuarta acción legal contra Nación, ya que actualmente la provincia ha presentado una demanda junto con otros 16 gobernadores por la eximición de IVA y Ganancia y la última presentación en la Corte de Justicia por 1100 millones de pesos de la deuda por la Ruta 40 Norte.

Las próximas demandas que enviará San Juan a la gestión nacional son por un convenio de 1400 millones de pesos invertidos también en la Ruta 40 Norte y otros 1300 millones de un convenio firmado en 2017 que tampoco pagaron. Para Gattoni, “no hace falta dar más vueltas con esto, será la Justicia la que si fue la provincia la que no cumplió o la provincia”.