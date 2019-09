Después del casi apagón por la deuda de Energía San Juan, quieren que se investigue a la empresa

La Provincia tuvo que salir al rescate porque sino San Juan se quedaba sin luz. La causa: una deuda de seis meses de Energía San Juan con CAMMESA. El diputado Rodolfo Jalife explicó cuáles son las características del préstamo del que la provincia fue garante para evitar la restricción del servicio. Al mismo tiempo, el legislador dijo en Paren las Rotativas que quieren saber una a una las razones por las que Energía San Juan no pagó durante seis meses la electricidad que si le cobró a los sanjuaninos.

Energía San Juan llegó al EPRE solicitando ayuda estatal para pagar la deuda que contrajo con CAMMESA, que se compone de la falta de pago de octubre-noviembre-diciembre del 2018 y enero-febrero-marzo del 2019. No haber cumplido con los pagos durante estos meses generó un compromiso de $1.900 millones de pesos. Como las tasas de interés de CAMMESA son muy altas, la Provincia salió como garante en un crédito para que salde la deuda.

En cuanto a las razones de la deuda, Energía San Juan no especificó los por qué. "No hay nada concreto al respecto", añadió Jalife. La compañía argumenta el aumento del costo de los insumos y razones financieras. Pero lo que no está detallado es que pasó con el dinero cobrado a los clientes durante esos seis meses que no abonó.

Con el objetivo de conocer este pormenorizado análisis, se pedirá un informe exhaustivo a Energía San Juan.





E