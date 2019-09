San Juan le respondió duro a Vialidad Nacional: “le falta seriedad”

“Después de escuchar a la directora de Vialidad Nacional, me he sorprendido por sus declaraciones por la falta de seriedad en su respuesta”, lanzó el fiscal de Estado de San Juan, Jorge Alvo, sobre el descargo que hizo público Patricia Gutiérrez esta semana, cuando la provincia hizo una presentación en la Corte Suprema al organismo reclamando una millonaria deuda impaga. La funcionaria macrista desconoció la deuda y a habló de "maniobras políticas".

“Ellos dicen que la cuarta y quinta cuota que reconocen que están adeudadas no han sido pagadas porque la provincia no acompañado con la documentación respaldatoria . Yo me pregunto cómo es posible que hayan pagado una parte de la deuda si no hemos presentado la documentación. Hay una incongruencia total ahí”, sostuvo Alvo en diálogo con Tiempo de San Juan.

“Aparte de eso existe un convenio que es claro donde ellos reconocen la deuda, asumen el pago en cinco cuotas, a requerimiento de ellos nos hacen crear cuenta en el Banco San Juan y la provincia le envía toda la documentación respaldatoria y partir de ese momento Vialidad activa los pagos. O sea, llevan esa cláusula a la parte final cuando es de la parte inicial porque para activar los pagos de Vialidad Nacional se requiere que ellos tengan la documentación respaldatoria”, profundizó.

El Fiscal de Estado también consignó que, por otro lado, los pagos los realizaron las tres primeras cuotas de manera muy tardía, después de la fecha pactada. Y que por eso se le reclama a Nación una parte de la cuarta cuota, la quinta y los intereses por los pagos tardíos de las tres primeras, por la suma de 875 millones de pesos que con intereses ronda los 2.200 millones.

“En ningún momento ha faltado ningún papel. Cuando se firmó el convenio se mandó toda la documentación respaldatoria y a partir de ahí se activaron los pagos, no había que presentar más. Es un convenio de 2018. Si hubiera faltado alguna documentación nos habrían hecho saber y nunca hablaron sobre ese tema”, remarcó Alvo.

Maniobra política

Gutiérrez, en un comunicado oficial, calificó ayer la presentación de San Juan como “una maniobra política”. Alvo le retrucó a la funcionaria macrista que “la única intencionalidad política es de parte de ellos porque la Provincia ha realizado ingentes reuniones tendientes a llegar a un acuerdo con Vialidad. El ministro de Hacienda ha tenido por lo menos dos reuniones con la directora de Vialidad con resultados absolutamente negativos. El gobernador tuvo una reunión con el ministro (de Transporte nacional Guillermo) Dietrich donde tampoco obtuvo respuestas al reclamo, se enviaron dos cartas documento que la primera no fue respondida por Vialidad y en la segunda responden y niegan el convenio que fue firmado por ellos. Entonces, hay muy poca seriedad de ese organismo que nos ha llevado a ir por la vía judicial, no hay más posibilidad de conciliación”.

Si gana Fernández ¿levantarán el pleito?

Sobre los tiempos que manejan, la primera acción que espera San Juan es que la Corte se expida sobre su competencia en el tema, lo que estima que podría ser en octubre. Pero si se declara competente, el proceso judicial excedería este año. Es decir, excedería esta gestión presidencial. Alvo dijo que mantendrán el reclamo, gobierne quien gobierne.

“Aquí no se trata de un Gobierno contra una entidad autárquica como es Vialidad Nacional, aquí estamos hablando de fondos públicos que son de todos los ciudadanos de San Juan, por lo tanto la defensa es inclaudicable e irrestricta. Nosotros por la función que cumplimos debemos defenderlo sea del color político que sea”, justificó el funcionario uñaquista, asegurando que si gana Alberto Fernández se mantiene el reclamo en la Corte.

“Nosotros entendemos que no hay ningún resquicio por el que se pueda eludir esa sentencia condenatoria”, analizó sobre las chances de ganar el pleito que tiene San Juan.

No obstante, el Fiscal reconoció que si hay una propuesta que satisfaga a la provincia de San Juan,” por supuesto” que se podrá llegar a un acuerdo extrajudicial.