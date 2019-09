Vialidad Nacional contrataca el comunicado del Gobierno de San Juan

Lo que parecía una tensa relación se terminó de cortar. Desde Nación aseguran que no tienen ninguna deuda con la provincia de San Juan y que el reclamo que realizan no se puede justificar con la documentación correspondiente. Este se debe a la presentación que realizó la provincia en la Corte Suprema de Justicia como adelantó Tiempo de San Juan semanas atrás.

Esta novedad lo confirmó la funcionaria de Vialidad Nacional Patricia Gutiérrez, quien aseveró que el gobierno de Macri “fue el primero en reconocer el reclamo de San Juan y en cancelar toda la deuda por convenios y acuerdos preexistentes. Si el gobernador Uñac considera que los canales de dialogo se han agotado y decidió recurrir a la instancia judicial, será entonces la Justicia quien decida"

“Esta es una deuda que se gestó en los últimos 10 años y que el kirchnerismo nunca le reconoció a los sanjuaninos. El Gobierno del presidente Mauricio Macri se hizo cargo de reconocer y pagar esta herencia a San Juan. Tenemos que entender que esto es una maniobra política, sino no se explica desde el punto de vista legal y técnico; ni tampoco después del esfuerzo por los pagos ya efectuados". Sentenció la funcionaria.

Además, acusó al mandatario de la provincia no tener los papeles en regla para hacer legítima la deuda: “Es posible que el gobernador Uñac, a quien valoro y aprecio como persona y dirigente político, no haya tenido todos los elementos a su alcance para justificar el total de la deuda reclamada. El problema es que el Gobierno de San Juan sigue reclamando un monto de deuda que no han podido respaldar, en su totalidad, con la documentación necesaria”.

Es importante señalar que días atrás la provincia realizó el reclamo formal de la deuda a la Corte Suprema por intermedio del Fiscal de Estado Jorge Albo. El monto es de 1000 millones de pesos que corresponde a la obra de la ruta nacional 40 Norte. Además, Pero esto no es lo único que debe Nación, ya que hay más dinero de Vialidad Nacional que nunca llegó y Uñac habló de otros convenios que no se respetaron. Esto podrían significar más acciones legales a futuro de la Provincia contra la Nación, que sí o sí deberán ser resueltas por la Corte Suprema.

Vialidad Nacional contraataco afirmando que ya canceló y el reclamo que realiza San Juan no puede ser justificado con la documentación correspondiente. Además, aseveraron que el mandatario provincial utiliza este conflicto con fines políticos ya que se encuentran en una contienda electoral donde el candidato de la oposición tiene afinidad al gobernador Uñac.