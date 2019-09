Arde Buenos Aires: la policía reprime el acampe de movimientos sociales

Varios movimientos sociales decidieron comenzar hoy miércoles un acampe por 48 en la Avenida 9 de Julio de Capital Federal, frente al ministerio de Desarrollo social, que conduce Carolina Stanley.

En la reunión de ayer martes, los movimientos, encabezados por el Polo Obrero, llegaron con un pedido de más planes sociales a la cartera social, reclamo que fue desoído por la titular del área, y derivó en la decisión de hoy.

A las pocas horas de comenzada la medida, la policía de la ciudad ya reprimía a grupos de manifestantes que cortaban la clásica arteria de la ciudad capital de los argentinos, incluido el Metrobus, un sector que según el Gobierno estaba acordado que se liberaría.

"No me voy a ir hasta hablar con el jefe del operativo. Nos golpearon mientras intentábamos dialogar. La Policía no actúa sin una decisión política, recibieron esa orden", denunció Eduardo Belliboni, líder del PO.

Más temprano, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se había encargado de echarle pólvora a la situación con dos declaraciones muy desafiantes: "En la Argentina no hay hambre", y "no tienen trabajo porque se la pasan marchando", claros mensajes destinados a fidelizar al electorado porteño PRO, reacio a este tipo de manifestaciones.

Capital Federal es la única elección importante que podría ganar Cambiemos, tras los triunfos peronistas en Nación, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.