Aballay quiere colgar el traje de intendente para siempre

“Es mi último festejo como intendente pero no como ciudadano de Pocito, es una cuestión muy linda donde fluyen muchos sentimientos, mucha nostalgia”, dijo hoy el intendente de Pocito en la previa al acto del cumpleaños 135 del departamento. El jefe comunal va por su segunda gestión y no puede repetir, y fue electo diputado departamental para los próximos 4 años. No obstante, su nombre, como hombre cercano a Sergio Uñac, no se descarta para otros cargos -como uno ministerial- para 2020 en adelante.

Por lo pronto, Aballay se muestra seguro de lo que no quiere volver a ser: “Es una etapa cumplida, un ciclo que satisfactoriamente hemos podido llevar adelante, después de una intendencia importante que fue la que llevó adelante Sergio Uñac. Es un balance totalmente positivo pero podemos decir que es una etapa que estamos superando y que vamos a cerrar, está la impronta de nuevos dirigentes y para eso trabajamos permanentemente”, dijo.

Más allá de sus deseos personales, reconoció que “obviamente uno responde a la conducción partidaria”, sobre decirle un no rotundo a la Intendencia.

El pocitano, que es profesor de profesión, expresó nostálgico que “gran parte de nuestra vida política la hemos transitado en este municipio, como funcionario de Joaquín Uñac, como concejal, y después nos tocó este desafío de conducir un departamento importante en un contexto de crecimiento, con vecinos exigentes y hay que hacer grandes esfuerzos”.

Y sobre la posibilidad de tener mayores responsabilidades durante la segunda gestión uñaquista, dijo que “vamos a estar donde el gobernador considere oportunidad”.