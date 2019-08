El dueño de una empresa sanjuanina, el mayor aportante de la campaña de Macri

En la página web de la Cámara Nacional Electoral se publican los aportes declarados por empresarios y particulares a la campaña de las PASO. El principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio es Daniel Diego Van Lierde, propietario de la empresa Caleras San Juan, radicada en la provincia . El 29 de julio pasado Van Lierde hizo una transferencia bancaria a través del Banco Patagonia de $1.674.000.

Van Lierde decidió que el destino de su dinero sea para la campaña del macrismo en la provincia de Buenos Aires, que tiene como figura a la actual gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El empresario es uno de los primeros aportantes de la campaña en registrar la operación en la página web de la Cámara Electoral. Entre los aportantes de Juntos por el Cambio aparecen centenares de empresarios de todo tipo, pero el más generoso fue Van Lierde seguido de la familia Miguens.

El empresario de origen holandés inició su vinculación con San Juan en el 2000, año en el que compró Caleras San Juan, compañía que abrió sus puertas en 1952 con la inversión de otros dueños. El complejo fabril de Caleras San Juan se encuentra ubicado en Cienaguita, Sarmiento. Funciona en un terreno de 1.000 hectáreas. Van Lierde estuvo recientemente en la provincia, donde anunció haber realizado una inversión de 11 millones de dólares en cuatro hornos de última tecnología.

En su paso por San Juan, Van Lierde dijo que si bien las condiciones para invertir a nivel nacional no eran las mejores pero que apostaba a hacerlo en la provincia porque hay reglas claras.

Daniel Van Lierde era el único dueño de Cabelma, la empresa fabril fundada por su padre en 1952 con el nombre de Compañía Argentina Belga de Maderas. La empresa se dedica a la venta de material reciclado y es la planta recicladora más grande del país. En el 2014 Dax entró en la escena y adquirió gran parte del paquete accionario.

Van Lierde es licenciado en Economía. Una de las últimas notas en profundidad que dio a un medio fue a La Nación. Allí dijo sobre el rol del empresario argentino: "Creo que los empresarios no nos hemos hecho conocer por la sociedad y no somos valorados en líneas generales, cuando en realidad somos generadores de inversión, empleo, riqueza, oportunidades. No es que la sociedad esté equivocada, pero no hemos sabido hacer valer lo que somos y cuál es nuestro rol".