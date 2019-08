Miguel Pichetto habló de los rumores que lo ubican en el gabinete: qué dijo

Miguel Ángel Pichetto rechazó los rumores que indicaban que el Presidente le había ofrecido la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Marcos Peña. "Descarto totalmente esa versión", aseguró en una entrevista concedida a radio Mitre.

"No sé de dónde salió eso, no hay ninguna cosa cierta, el Presidente nunca me ofreció nada y no hay ningún dato por ahora que indique un cambio en el gobierno", insistió.

Máximas fuentes de la Casa Rosada se expresaron en el mismo sentido el jueves por la noche cuando la ola de rumores era incesante.

Además del ingreso de Pichetto al Gobierno, las versiones indicaban que el Presidente analizó designar a Rogelio Frigerio en lugar del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y a Mario Negri en Interior. Nada de eso ocurrió y Peña, Frigerio y Dujovne continúan en sus puestos.

Corrida cambiaria

Pichetto aseguró que el Presidente ha tomado medidas para evitar que el tipo de cambio continúe subiendo. "En el plano económico el primer desafío es estabilizar el dólar", señaló y agregó que también se han tomado medidas que tiene que ver con el resultado electoral y haber leído los comicios del domingo.

"El sector medio y de los trabajadores fue muy impactado y este dato estuvo en el proceso electoral. Nadie lo vio, las encuestadoras han fallado porque no se registró ese malestar o tal vez estaba en el núcleo de indecisos que definió la primaria", afirmó Pichetto.

El candidato a vice recordó que el viernes pasado la Argentina era un país con tendencia a la baja de la inflación, un dólar en 45 pesos, con estabilidad por más de 6 meses y

las empresas valían el doble. "Era todo un escenario promisorio. El resultado electoral ha determinado efectos y consecuencias que todavía se están desarrollando", dijo en este sentido.

En este sentido, Pichetto volvió a cuestionar las realización de las PASO. "El dato hay que tomarlo, está, nadie lo subestima pero no ha definido nada. Acá no se abre ninguna transición porque todavía no hay ningún resultado definitivo", enfatizó.

"La elección de octubre es la que elige el presidente y las autoridades del Congreso. Esta elección hay que hacerla y el Presidente tiene que llegar fortalecido peleando la elección porque también la situación económica es directamente proporcional a su fortaleza política", añadió.

El candidato a vice de Juntos por el Cambio criticó a analistas y legisladores opositores que utilizaron la palabra transición. "Es una anomalía ese concepto. Es equivocado. No interpretan correctamente al sistema institucional argentino. El presidente está en pleno ejercicio de sus poderes, la elección es el día 27 de octubre, si se repite este resultado, cosa que dudo, pero a partir de allí con un resultado efectivo (…) se puede abrir un proceso de transición, de diálogo, de acuerdos lógicos y razonables y democráticos", señaló.

"Estamos en una etapa electoral donde el Presidente tiene que gobernar y es candidato. Es fundamental que la figura del presidente se fortalezca porque en Argentina fortaleza política tiene que ver con estabilidad económica", reiteró Pichetto.

En tal sentido, agregó: "El Presidente no ha perdido. También acá hay otro error, también hay un error de los que analizan. Su caudal electoral se ha mantenido. El núcleo duro que lo ha votado en el 2015 lo ha vuelto a votar", ratificó.

Cómo va a quedar el Parlamento

"El Senado va a andar en el orden de 36 senadores para Juntos por el Cambio. Con esta relación electoral que creo que no se va a repetir en octubre… Creo que Juntos por el Cambio va a hacer una elección mucho más fuerte, vamos a estar con muchas probabilidades de llegar al balotaje", dijo Pichetto.

Desde su óptica, consideró que existe una estructuración del voto de sectores minoritarios que fue una expresión de castigo al presidente Macri. "El voto a Espert, el voto a Centurión, el voto a Lavagna. Esos votos se van a convertir en votos útiles en octubre", señaló.

Ley de abastecimiento

"No dramaticemos eso. Ha habido un proceso y una política dirigida a la actualización de tarifas, a tener un valor real de tarifas que nunca se tuvo. Ahora estamos en este periodo de 90 días, debería haber comprensión de los sectores de producción de gas y petróleo en Argentina y entender cuáles son las circunstancias", manifestó Pichetto en este sentido.

Pichetto negó que la aplicación de la ley de abastecimiento sea una señal muy mala para el futuro. "Creo que va a haber un diálogo, es un sector muy potente que ha tenido respuestas concretas en términos de política económica, apuntando fuertemente a inversiones, al crecimiento de la rentabilidad. Creo que va a haber un diálogo".

(Fuente: Infobae)