Majul tuvo una reunión secreta con Alberto Fernández y reveló lo que hablaron

El periodista Luis Majul, enfrentado desde hace años con las esferas kirchneristas, mantuvo una reunión 'secreta' con el candidato presidencial Alberto Fernández en la tarde del 15 de agosto y horas después blanqueó algunos detalles de la conversación en su programa de A24.

"Efectivamente estuve con Alberto Fernández. Y estuve en una reunión con él solo en su oficina durante mucho tiempo, casi una hora ¿Por qué estuve con él? Pregunta misteriosa para un montón de gente", expresó el conductor.

"Soy periodista ¿Qué fui a hacer? Ustedes me conocen, ¿no? ¿Para qué le pido una entrevista a un precandidato? Una figura muy importante de la Argentina a la que he criticado y voy a seguir criticando; con la que no estoy de acuerdo en muchas cosas, sobre todo en la posición vinculada a las causas judiciales de Cristina", agregó.

Tras la derrota de Macri en las PASO, Majul, Feinmann y Leuco cuestionaron al Gobierno y pidieron autocrítica

En este marco, Majul detalló: "¿A qué pude haber ido? A pedirle una entrevista. Porque le había dado entrevistas a muchas personas y todavía a nosotros no. Y tengo otra noticia para darles. Alberto Fernández me va a dar la entrevista. Voy a entrevistar a Alberto Fernández". Luego arengó a las redes sociales, luego de los comentarios que generaron esta semana su "autocrítica" tras el resultado de las PASO. "¿Quieren hacer memes conmigo y la camiseta de La Cámpora? ¡Háganlos, muchachos! ¡A ver si son divertidos!", expresó mientras en las imágenes de insert se veía una foto suya editada con la remera de la agrupación juvenil kirchnerista.

"¿Saben las veces que he llamado a Cristina Fernández de Kirchner? Cartas oficiales, siendo presidenta, expresidenta, teniendo una citación judicial. Saben que hace años que estoy detrás de Barack Obama y en algún momento creo lo voy a entrevistar. Soy periodista y no necesito ser amigo, enemigo o militante. Que se despreocupen los que están preocupados, mis convicciones no

las voy a dejar en un estudio de televisión", concluyó.

Fuente: Perfil