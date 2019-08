Desde el Gobierno negaron cambios en el gabinete

En la noche de un día cargado de rumores sobre renuncias y cambios en el gabinete, las máximas fuentes de la Casa Rosada negaron a Infobae que en este momento vayan a producirse salidas o enroques de ministros.

Según pudo saber este medio, el presidente Mauricio Macri no descarta realizar modificaciones en su gabinete, pero no lo hará en este momento. Así, desde la cima del Gobierno salieron al cruce de las versiones que circularon durante toda la jornada.

Los rumores indicaban que el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el senador peronista Miguel Angel Pichetto, podría reemplazar a Marcos Peña en la Jefatura de Gabinete. También que el actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio, podría ocupar el lugar de Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda. Y que el radical cordobés Mario Negri podría heredar el Ministerio del Interior. Esas versiones fueron desestimadas desde el entorno más cercano del Presidente.

Por la tarde, durante la conferencia de prensa que brindó para presentar los cambios en los créditos de vivienda UVA, Rogelio Frigerio fue consultado acerca de posibles cambios en el gabinete luego de la contundente derrota electoral del Gobierno en las Primarias del domingo 11 de agosto.

Le preguntaron concretamente por la posibilidad de que pudiera reemplazar a Dujovne en Hacienda. Al respecto, Frigerio no lo descartó pero afirmó que el titular de la cartera económica "sigue trabajando en sus funciones". "No tengo información para dar. Dujovne estuvo reunido esta mañana con el equipo", sostuvo el ministro del Interior.

Luego, una periodista insistió sobre el tema, aunque ya de manera más general, y preguntó si iba a haber algún tipo de cambio. Frigerio realizó un pequeño silencio y reiteró: "No tengo nada para decir porque no tengo información".

La consulta llegó una tercera vez durante la misma conferencia de prensa y fue puntualmente acerca del lugar que ocupará Frigerio en caso de haber cambios. El titular de la cartera de Interior se rió, hizo otro silencio y dijo no tener precisiones al respecto.

Por la noche, en un programa de televisión, Miguel Pichetto también fue consultado por potenciales cambios en el Gabinete: "Desconozco absolutamente las versiones que están dando vueltas, yo no tuve ningún tipo de ofrecimiento, porque además aparezco en algunas versiones que se han publicado". En declaraciones al canal TN, agregó que "el Presidente es el que decide este tipo de cambios o ratificación del actual Gabinete. Es una decisión que evaluará y tomará él. Así funciona el sistema presidencial en Argentina".

En off, a lo largo de todo el día, otros funcionarios del Gobierno decía no tener información al respecto. El tema no estuvo ausente en la reunión de gabinete ampliado que se realizó a la mañana en el CCK.

Allí, el Presidente aseguró: "Me siento muy orgulloso como argentino, como presidente, de que todos ustedes estén hoy acá tan comprometidos, aun desde el dolor, el dolor nos está haciendo crecer para ratificar todo esto que hemos hecho".

A su turno, Elisa Carrió sostuvo que "a nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover; nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie".

Fuente: Infobae