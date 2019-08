Uñac opinó sobre las medidas de Macri: qué dijo

Aclarando que sólo había leído rápidamente parte de los anuncios macristas mientras se trasladaba de Capital al departamento 25 de Mayo donde encabezó un acto junto al Poder Judicial, Sergio Uñac opinó sobre las medidas de Mauricio Macri. "Todo suma, son bienvenidas, si impactan en el bolsillo de los trabajadores nosotros nunca nos opondríamos a esto, lo que obviamente debemos considerar es que hace 3 años y medio que se viene diciendo que estas medidas son necesarias. Porque hemos llegado a una situación actual en donde el bolsillo de los trabajadores está exprimido, donde la situación es que las pymes no tienen la rentabilidad necesaria para pagarles a sus trabajadores ni para mantenerse como empresa en el país. En San Juan hemos intentado sostener pero también obviamente las medidas macroeconómicas nosotros no las podemos dar vuelta en una provincia", analizó.

Agregó que "así que esperemos que no sea tarde y esperemos que no sean insuficientes, que sirvan para revertir el humor de los argentinos sobre medidas que llegan tarde y que quizás sean tomadas después del remezón electoral que tuvieron en el pasado 11 de agosto". Sobre si es una medida electoralista, el gobernador dijo que “si hubiese planificación en el Estado tendríamos medidas que puede mantenerse en el tiempo, pero si van a poner $2000 el salario de los trabajadores viene bien pero es por sólo dos meses. Acá hay que establecer primero un cuadro de situación, ver en qué situación está el país y después ver la situación de cada uno de los sectores de la sociedad en su conjunto y de todos los actores económicos que tiene el país y tomar medidas que se mantengan en el tiempo. Por supuesto fortalecer el bolsillo de los trabajadores pero no por 60 días o 90 días o aplazando la movilidad de las tarifas que están dolarizadas, de acá a diciembre. En definitiva todos queremos trascender un poco más en la vida no vivir por 60, 90 días o 5 meses".

Además, Uñac dijo que "me pareció bien lo del diálogo, que él haya dicho que ha entendido los resultados de las elecciones me parece que también es un reconocimiento del mensaje que le ha dado el electorado el pasado 12 de agosto. Ojo, el entendimiento ha tenido alguna demora lo que ha generado una devaluación del 30% en el bolsillo de los trabajadores. Una cosa es anunciar esto el viernes pasado y otra cosa anunciarlas el lunes. Yo quiero ser transmisor de buenas noticias, me he dedicado en San Juan a construir y a generar buenas noticias para los sanjuaninos pero no me puedo excluirme de una realidad que le duele a todo el pueblo argentino".